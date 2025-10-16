Ngày mai, TAND tỉnh Hưng Yên xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng 16/10/2025 15:08

(PLO)- Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành hy vọng HĐXX xem xét toàn diện chứng cứ, lập luận pháp lý để có một bản án thấu tình đạt lý, phù hợp với tinh thần nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Ngày mai (17-10), TAND tỉnh Hưng Yên dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Bị cáo Thành hiện đang được tại ngoại.

Anh Thái Khắc Thành được tại ngoại về quê nhà vào ngày 13-8.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19-9 nhưng được dời sang ngày 17-10 do thay đổi lịch công tác của HĐXX.

Theo LS Lê Hồng Hiển (người bào chữa cho bị cáo Thành), hy vọng HĐXX xem xét toàn diện chứng cứ, lập luận pháp lý để có một bản án thấu tình đạt lý, phù hợp với tinh thần nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Anh Thái Khắc Thành nói về mong muốn ở phiên tòa phúc thẩm.

Như PLO đã thông tin, trong vụ án “Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù”, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thành nuôi và bán thuộc Phụ lục I - nhóm IB theo Nghị định 84/2021, và từ đó truy tố, xét xử anh theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-7-2024, việc phân loại loài nguy cấp, quý, hiếm được áp dụng theo Thông tư 27/2024 của Bộ NN&PTNT, trong đó gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB – mức độ bảo vệ thấp hơn.

Anh Thái Khắc Thành trả lời phỏng vấn của PV Đài VTV khi được tại ngoại về đến quê nhà.

Chiều 8-8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.

Sau khi trở về quê, bị cáo Thành cũng đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.