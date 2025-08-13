Vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù: Anh nông dân Thái Khắc Thành bật khóc khi về đến nhà

Pháp luật

Lúc 16 giờ 45 phút chiều 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi) sau khi được tại ngoại đã về đến nhà ở ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Mẹ, anh trai, vợ, con ôm lấy anh Thành và cùng khóc.

Rất đông người dân đứng từ đầu ngõ của gia đình Thành để đón Thành trở về. Mẹ và vợ cùng ba con nhỏ òa khóc, ôm chầm lấy anh Thành khi anh này về đến đầu ngõ. Anh này cũng bật khóc khi ôm mẹ cùng vợ con.

Hai mẹ con anh Thành ôm nhau khóc.

Anh Thành nói lời cảm ơn mọi người cùng cơ quan chức năng, báo chí, cộng đồng mạng, VKSND tỉnh Hưng Yên, TAND tỉnh Hưng Yên... và cho biết, sẽ chấp hành tốt mọi điều kiện luật định trong thời gian tại ngoại và mong muốn được xem xét lại toàn diện bản án sơ thẩm.

Vợ và con vui mừng khi anh Thành được tại ngoại về đến nhà.

Hôm nay (13-8), TAND tỉnh Hưng Yên đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên và ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Người dân mang bia đến tặng gia đình anh Thành.
Người dân hái nhãn đến tặng gia đình anh Thành.
Anh Thành trong vòng tay người dân khi về đến đầu ngõ.
Đắc Lam
