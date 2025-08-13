VKS đã kháng nghị vụ nuôi gà lôi bị 6 năm tù, anh nông dân được tại ngoại 13/08/2025 12:30

(PLO)- Anh Thái Khắc Thành trong vụ nuôi gà lôi trắng bị phạt 6 năm tù đã được tại ngoại và Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm,

Trưa 13-8, trao đổi với phóng viên PLO, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng, cho biết đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

“Quyết định đã thực hiện trưa nay”- ông Tăng nói.

Thành cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, đã kiến nghị VKSND kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm "vụ án Gà lôi trắng" vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của TAND khu vực 5- Hưng Yên.

Theo đó, TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8 của TAND vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh Hưng Yên xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Theo Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án đã phối hợp với Viện trưởng VKSND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án. Đồng thời, yêu cầu Chánh án TAND khu vực 5, Viện trưởng VKSND khu vực 5- Hưng Yên và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 35/ của TAND khu vực 5 - Hưng Yên và các quy định của pháp luật, thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ NN&MT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025).

Theo đó, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là “Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Sau kiến nghị của Chánh án TAND tỉnh, ngày 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8 (tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm) của TAND vực 5 - Hưng Yên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ bị cáo Thành) cho biết gia đình nhận được thông tin anh Thành được tại ngoại, mẹ, ba con và vợ rất vui mừng.