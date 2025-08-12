Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên nói về vụ án nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù 12/08/2025 18:55

(PLO)- Về vụ anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cho biết, nếu có kháng cáo thì tòa cấp phúc thẩm sẽ xem xét “thấu tình, đạt lý”.

Như PLO đã thông tin, vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Anh Thành được xác định là đã nuôi gà lôi trắng, nhân giống rồi sau đó mang đi bán với mục đích kiếm lời.

Sau khi tòa tuyên án đã xuất nhiều ý kiến. Trong đó, có người cho rằng bản án 6 năm tù là quá nặng đối với một nông dân nuôi gà lôi trắng mang đi bán gà con.

Bị cáo Thành quay đầu lại nhìn vợ ôm con nhỏ đứng khóc tiễn chồng lên xe thùng về trại tạm giam sau khi tòa sơ thẩm tuyên án.

"Nếu có kháng cáo, cấp phúc thẩm sẽ xem xét thận trọng"

Chiều 12-8, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng, cho biết hiện chưa thấy bị cáo Thành kháng cáo.

“Tôi cũng đã nhận được nhiều thông tin, nắm bắt được hết rồi, nếu có kháng cáo thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét một cách thận trọng, kỹ lượng, có tình có lý. Nếu có tình tiết giảm nhẹ được thì xem xét giảm cho bị cáo”- ông Tăng nói.

Theo ông Tăng, bị cáo Thành có hành vi vi phạm ở khung 5 đến 10 năm, tuy nhiên sau khi cấp sơ thẩm xử có dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau thì cấp phúc thẩm sẽ xem xét.

Vợ anh Thành nói về quá trình nuôi gà lôi trắng.

Trong khi đó, Chánh án TAND khu vực 5 - Hưng Yên (tòa án xử sơ thẩm vụ án) cho biết Chánh án TAND tỉnh quan tâm và đã yêu cầu TAND khu vực 5 báo cáo nội dung vụ việc. Vụ án này, HĐXX sơ thẩm đã xử vào chiều 8-8, đã nghiên cứu kỹ pháp luật, xác định hành vi của bị cáo bị truy tố là không oan.

"Bây giờ vụ án đã xét xử xong, chúng tôi đã hết thẩm quyền. Nếu bị cáo kháng cáo hoặc có kháng nghị của VKS chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ chuyển lên cấp tỉnh để giải quyết phúc thẩm. Hiện tại chúng tôi chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo, chưa nhận được kháng nghị gì của viện kiểm sát”, Chánh án TAND khu vực 5 - Hưng Yên nói.

Mẹ của anh Thành ngồi buồn chờ mong con.

Về việc có ý kiến cho rằng mức án 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng là quá nặng, Chánh án TAND khu vực 5- Hưng Yên nói: “Chúng tôi nghiên cứu quy định của tội này trong BLHS cũng nặng. Quy định như thế, bản thân bị cáo chỉ được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, bố mẹ là người có công với cách mạng. Quy định tại Điều 54 BLHS, trong trường hợp xử dưới khung hình phạt thì phải có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thuộc Điều 51. Khung hình phạt, khoản 2 từ 11 cá thể đến 15 cá thể thì 5 đến 10 năm tù. Vì vậy, HĐXX đã căn cứ vào hành vi, quy định của pháp luật, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định”.

Bán gà để mua tivi cho con xem đỡ hại mắt

Chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ bị cáo Thành) cho biết hiện đang nhờ luật sư tư vấn làm đơn để chồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

“Ba con còn thơ dại, mẹ chồng năm nay hơn 80 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng tôi mong muốn anh Thành được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình. Nếu biết nuôi gà lôi trắng vi phạm pháp luật tôi đã can ngăn không cho chồng nuôi.

Từ hai con ban đầu, sau ba năm chồng tôi nhân giống lên được 13 con, vừa rồi con xem điện thoại nhiều tôi sợ ảnh hưởng mắt nên nói chồng mua tivi màn hình lớn cho con xem. Không có tiền, chồng tôi lên mạng xã hội mong bán được 10 con gà con lấy 5 triệu đồng thì bị bắt, phải đổi cái giá quá đắt”- chị Oanh nói.

Vợ anh Thành khóc, nói sẽ hướng dẫn chồng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Như đã đưa tin, ngày 2-4, tại đường DH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư (nay là phường Vũ Phúc, Hưng Yên), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 37K-258... đang vận chuyển 10 con gà lôi trắng. Lái xe khai nhận số hàng trên được vận chuyển thuê cho anh Thành.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 3 con gà lôi trắng.

Trong tháng 4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (quy định tại khoản 2 Điều 244 BLHS).