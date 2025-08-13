Bên trong nơi nhân giống gà lôi trắng và nhiều động vật sách đỏ ở Huế

Bên trong nơi nhân giống gà lôi trắng và nhiều động vật sách đỏ ở Huế

NGUYỄN DO

(PLO)- Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhân giống gà lôi trắng và nhiều động vật sách đỏ.

Tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đang thực hiện các hoạt động cứu hộ, nhân giống thành công nhiều loài động vật quý hiếm như gà lôi trắng, công má vàng, rùa hộp trán vàng miền Trung... mở ra hy vọng phục hồi các quần thể này ngoài tự nhiên.

ga-loi-trang (10).jpg
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được thành lập năm 2015. Đây là nơi tiếp nhận, chăm sóc và nhân giống nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
ga-loi-trang (2).jpg
Gà lôi trắng, một trong những loài đang được bảo tồn trọng điểm tại trung tâm. Loài này nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm và đã được ghi nhận ngoài tự nhiên tại Bạch Mã.
ga-loi-trang (3).jpg
Ngoài tự nhiên, chúng thường sống ở rừng nguyên sinh và thứ sinh từ độ cao 300 mét.
ga-loi-trang (5).jpg
Hiện nay, trung tâm nuôi 14 cá thể gà lôi trắng, đã nhân giống thành công 20 cá thể kể từ năm 2022. Đây là một bước tiến quan trọng cho kế hoạch tái thả loài này về tự nhiên trong tương lai.
ga-loi-trang (8).jpg
Bên cạnh gà lôi trắng, công má vàng cũng là loài được nhân giống thành công với 4 cá thể non chào đời. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.
gà lôi trắng
Những con non được nhân giống tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.
ga-loi-trang (1).jpg
Trung tâm đang nuôi dưỡng 12 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.
ga-loi-trang (4).jpg
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể gà lôi trắng, hướng đến mục tiêu phục hồi quần thể ngoài tự nhiên.
ga-loi-trang (6).jpg
Hoạt động nhân giống còn được mở rộng cho các loài khác trong Dự án "Tái thả động vật hoang dã về dãy Trường Sơn" như mang lớn, trĩ sao và thỏ vằn Trường Sơn.

Theo Nghị định 84/2021 (sửa đổi Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), gà lôi trắng thuộc nhóm IB - Phụ lục 1 Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đây là động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT (có hiệu lực từ 1-7-2025) về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES, gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB.

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 4, nhóm II thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Nhóm II là loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, bao gồm: Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIA: Thực vật rừng và Nhóm IIB: Động vật rừng).

NGUYỄN DO
