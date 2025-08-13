Bên trong nơi nhân giống gà lôi trắng và nhiều động vật sách đỏ ở Huế

Tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đang thực hiện các hoạt động cứu hộ, nhân giống thành công nhiều loài động vật quý hiếm như gà lôi trắng, công má vàng, rùa hộp trán vàng miền Trung... mở ra hy vọng phục hồi các quần thể này ngoài tự nhiên.

Theo Nghị định 84/2021 (sửa đổi Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), gà lôi trắng thuộc nhóm IB - Phụ lục 1 Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đây là động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT (có hiệu lực từ 1-7-2025) về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES, gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB.

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 4, nhóm II thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Nhóm II là loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, bao gồm: Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIA: Thực vật rừng và Nhóm IIB: Động vật rừng).