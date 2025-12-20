Bàn cách để các hoạt động tình nguyện không còn mang tính hình thức 20/12/2025 17:55

(PLO)- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Anh Đức nói: 'Chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem làm thế nào để các hoạt động tình nguyện không còn mang tính hình thức'.

Chiều 20-12, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 thầy thuốc trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết: Đại hội lần thứ V là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy mình đã làm được gì và còn điều gì chưa trọn vẹn với người dân, với hội viên.

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Anh Đức phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Quan trọng hơn, chúng ta cần cùng nhau định hình tương lai cho Hội trong 5 năm tới, một giai đoạn mà y tế thông minh và chăm sóc sức khỏe chủ động sẽ trở thành xu thế tất yếu của thời đại.

“Để Đại hội thành công thực chất, tôi mong muốn mỗi đại biểu hãy mang đến đây không chỉ niềm vui, mà cả những trăn trở của mình và của đồng nghiệp đang ngày đêm làm việc miệt mài tại cơ sở”- anh Đức nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Anh Đức cũng đề nghị các đại biểu cần cùng nhau thảo luận và hiến kế một cách thẳng thắn, trách nhiệm; cùng tìm lời giải cho việc làm thế nào để Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng và tiếp thêm lửa nghề cho mỗi y bác sĩ trẻ.

“Chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem làm thế nào để các hoạt động tình nguyện không còn mang tính hình thức, mà mỗi chuyến đi đều để lại những giá trị bền vững. Đồng thời, chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ lưỡng để người thầy thuốc trẻ sớm trở thành những người làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số. Mỗi ý kiến đóng góp của các đồng chí, dù là nhỏ, cũng sẽ là những viên gạch quý giá để xây dựng nên Nghị quyết của Đại hội và là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta trong nhiệm kỳ mới”- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Anh Đức.

Nhiệm kỳ 2020–2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động với đại dịch COVID-19, yêu cầu chuyển đổi số ngành y tế, áp lực nguồn nhân lực và sự thay đổi mạnh mẽ trong mô hình chăm sóc sức khỏe, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lực lượng xung kích, sáng tạo và nhân ái, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phong trào cải tiến chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh được triển khai sâu rộng tại nhiều cơ sở y tế, với nhiều sáng kiến của hội viên được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, các mô hình như mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, liên chi hội nghiên cứu liên ngành, mạng lưới trí thức trẻ chuyên ngành y tế và cơ sở dữ liệu điện tử hội viên tiếp tục được củng cố, nhân rộng.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 500 đại biểu. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế trẻ thông qua việc thành lập và vận hành mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, quy tụ hơn 25.000 bác sĩ, sinh viên y khoa và tình nguyện viên tham gia tư vấn, hỗ trợ người dân vùng dịch.

Cùng với đó, các sáng kiến như container oxy, container xét nghiệm lưu động, tổng đài F0 tại nhà, chuyến xe y tế 0 đồng đã được triển khai kịp thời, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sau đại dịch, Hội tiếp tục triển khai nhiều chương trình tình nguyện gắn với chuyển đổi số y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc, hỗ trợ chẩn đoán và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, đặc biệt tại khu vực khó khăn.

Các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào và Campuchia cũng được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị của thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời hiệp thương 5 anh, chị tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa V.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã quyết định trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020–2025.