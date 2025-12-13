Hà Nội: Hơn 3.000 người được khám bệnh miễn phí tại sự kiện cộng đồng lớn nhất năm 13/12/2025 14:18

(PLO)- Hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí đã được thực hiện ngay tại phố đi bộ. Đây được đánh giá là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng có quy mô lớn nhất tại Hà Nội trong năm 2025.

Ngày 13-12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Công ty Manulife Việt Nam tổ chức Chương trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025".

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2025-2030), hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính và ung thư đang có xu hướng trẻ hóa.

Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Phát biểu tại chương trình, Thạc sĩ - Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: Sau Hải Phòng và Thanh Hóa, Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của hành trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025".

Theo ông Tú, đây là chương trình khám cộng đồng lớn nhất tại Thủ đô trong năm 2025 với hơn 3.000 suất khám miễn phí. Chương trình tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25-45. Đây là lực lượng lao động chính của xã hội nhưng thường ít có điều kiện và thói quen đi khám sức khỏe định kỳ.

Tại ngày hội, hơn 70 y, bác sĩ đến từ 16 bệnh viện lớn đã trực tiếp khám, tầm soát vi khuẩn HP (yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày), đồng thời sàng lọc ung thư đường tiêu hóa cho các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí được thực hiện, được xem là một trong những hoạt động khám cộng đồng quy mô lớn nhất tại Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh, trước thực trạng ung thư đường tiêu hóa ngày càng trẻ hóa, việc sàng lọc và phát hiện sớm là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong, cũng như giảm tải áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.

Ngoài các nội dung chuyên sâu, người dân còn được thực hiện nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng như: Khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng, điện tim, chụp X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric...

Song song với hoạt động khám bệnh, chiến dịch còn triển khai chuỗi hoạt động truyền thông tại các trung tâm thương mại lớn; đẩy mạnh ứng dụng AI y tế trong sàng lọc ban đầu và tuyên truyền thói quen ăn uống an toàn. Tất cả nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động, bền bỉ và khỏe mạnh vì tương lai phát triển của đất nước.