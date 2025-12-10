Chính thức: Miễn phí khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc mỗi năm 1 lần 10/12/2025 13:10

(PLO)- Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua quy định người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo lộ trình.

Ngày 10-12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Khám sức khoẻ định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm 1 lần

Luật Phòng bệnh quy định ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam là ngày 7-4 hằng năm, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư cho y tế dự phòng. Cơ sở y tế dự phòng được tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách.

Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc thù và vượt trội đối với nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng, đặc biệt tại biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

Luật quy định người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung tiếp thu, giải trình về dự án Luật Phòng bệnh. Ảnh: QH

Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng trong phòng bệnh được thiết kế theo độ tuổi, ngành nghề, tình trạng sinh lý và sức khỏe, đồng thời khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi và duy trì đến 24 tháng.

Trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật nghiêm cấm phát tán tác nhân gây bệnh; tiếp cận trái phép hoặc thay đổi mục đích sử dụng tác nhân gây bệnh; che giấu hoặc không khai báo ca bệnh và không chấp hành biện pháp phòng chống theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền. Luật cũng cấm hành vi giả mắc rối loạn tâm thần để trục lợi hoặc trốn nghĩa vụ.

Luật Phòng bệnh cho phép hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, dự báo và ứng phó dịch bệnh. Khi dịch thuộc nhóm đặc biệt nguy hiểm, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định hợp tác quốc tế liên quan đến mẫu bệnh phẩm, công nghệ, chuyên gia, vaccine và sinh phẩm.

Hệ thống thông tin phòng bệnh phải kết nối dữ liệu về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, dinh dưỡng, thương tích và các thông tin y tế khác, chia sẻ trong cơ sở dữ liệu y tế quốc gia.

Bỏ danh mục bệnh truyền nhiễm

Luật Phòng bệnh phân loại bệnh truyền nhiễm thành nhóm A (đặc biệt nguy hiểm), B (nguy hiểm), C (ít nguy hiểm) và nhóm khác theo khuyến cáo của WHO.

Luật Phòng bệnh đã bỏ quy định chi tiết về danh mục bệnh truyền nhiễm. (Ảnh minh hoạ: TT)

Trước đó, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau: a) Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: Bại liệt; cúm A-H5N1; dịch hạch; đậu mùa; sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; sốt Tây sông Nile; sốt vàng; bệnh tả; viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh. b) Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: Bệnh do virus Adeno; bệnh do virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bạch hầu; cúm; bệnh dại; ho gà; lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ Amibe; bệnh lỵ trực trùng; quai bị; sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue; sốt rét; sốt phát ban; sởi; tay-chân-miệng; bệnh than; thủy đậu; thương hàn; uốn ván; bệnh Rubeon; viêm gan virus; viêm màng não do não mô cầu; viêm não virus; xoắn khuẩn vàng da; tiêu chảy do virus Rota. c) Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: Bệnh do Chlamydia; giang mai; bệnh do giun; bệnh lậu; mắt hột; bệnh do nấm Candida albicans; bệnh Nocardia; bệnh phong; bệnh do virus Cytomegalo; bệnh do virus Herpes; sán dây, sán lá gan/phổi; sán lá ruột; sốt mò; sốt do Rickettsia; sốt xuất huyết do virus Hanta; bệnh do Trichomonas; viêm da mụn mủ truyền nhiễm; viêm họng, viêm miệng, viêm tim do virus Coxsakie; viêm ruột do Giardia; viêm ruột do Vibrio Parahaemolyticus và các bệnh truyền nhiễm khác.

Khi có dịch, cơ quan y tế phải đánh giá nguy cơ, cảnh báo dịch, điều tra, xử lý ổ dịch và báo cáo. Cấp tỉnh và cấp xã phải triển khai biện pháp phòng bệnh phù hợp quy mô dịch.

Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm và người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cùng với một số bệnh thuộc nhóm B, đều phải được cách ly y tế theo quyết định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.

Việc cách ly có thể được thực hiện tại nhà, tại cơ sở khám chữa bệnh, tại cửa khẩu hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.