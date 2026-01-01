Doanh nghiệp y tế Việt Nam đạt huy hiệu Ecovadis về phát triển bền vững 01/01/2026 09:48

(PLO)- Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã được Ecovadis trao tặng Huy hiệu Committed (Committed Badge) về phát triển bền vững.

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực cải tiến liên tục của Long Châu trong việc triển khai và duy trì hiệu quả các thực hành phát triển bền vững, đáp ứng khung đánh giá của Ecovadis (tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới) trên bốn trụ cột trọng yếu: Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh và Mua sắm bền vững.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Committed Badge không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu này nhắc nhở Long Châu cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị: từ nội bộ đến đối tác, từ hôm nay đến tương lai.”

“Trên hành trình phía trước, Long Châu cam kết không ngừng cải tiến, lấy con người làm trung tâm, lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm định hướng dài hạn. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước tiến dù nhỏ nhưng bền bỉ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng, cho ngành y tế và cho xã hội”.

Với Long Châu, sức khỏe của người dân là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Tại mỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu chú trọng xây dựng môi trường sạch sẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn: từ vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế. Hệ thống cũng đẩy mạnh tinh gọn và số hoá mọi quy trình, giúp giảm thiểu đáng kể lượng rác thải và tiết kiệm năng lượng.

Đáng chú ý, những năm qua, Long Châu tiên phong hợp tác chiến lược với đơn vị dược phẩm triển khai xử lý và tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Qua các dự án, Long Châu kỳ vọng tạo dựng mô hình hợp tác bền vững, mang tính chiến lược trong quản lý rác thải y tế và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Bên cạnh phát triển xanh, Long Châu còn kiên định với sứ mệnh nâng tầm sức khỏe cộng đồng thông qua nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch trong ngành dược phẩm, lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Long Châu không chỉ cung cấp các sản phẩm dược phẩm, vắc xin chất lượng, chính hãng và minh bạch nguồn gốc, mà còn nỗ lực chung tay trong các hoạt động nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Dựa trên nền tảng công nghệ cùng mạng lưới “gần dân, sát dân”, hệ thống đã đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại và an toàn đến gần với hàng chục triệu người Việt, góp phần bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận y tế dù ở bất cứ đâu.

Long Châu liên tục phối hợp với các đơn vị y tế hàng đầu tổ chức hàng trăm buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên.

Bên cạnh việc chuẩn hóa vận hành, Long Châu xác định phát triển nguồn nhân lực là sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình “vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Trong năm qua, hệ thống đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng, tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu, với sự đồng hành của các bệnh viện, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Đây là những bước đi chiến lược, khẳng định cam kết nhất quán và lâu dài của doanh nghiệp về bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

EcoVadis là một trong những tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới, hiện đánh giá hơn 130.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Việc được ghi nhận bởi EcoVadis là cơ hội để Long Châu cùng các doanh nghiệp nhìn lại toàn diện cách mình đang tạo ra giá trị cho xã hội.