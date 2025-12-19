Hành trình lặng lẽ góp phần chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam 19/12/2025 11:09

(PLO)- Thông qua mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu tự hào trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người dân cả nước.

Trên mảnh đất hình chữ S, dù ở đâu, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều chung một ước mong: sống khỏe - sống hạnh phúc.

Từ 33 triệu người đến niềm tin vì Việt Nam khỏe mạnh

Với tinh thần phụng sự, Long Châu từng bước đi sâu vào các ngõ phố, thôn xóm, bản làng để chân thành lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng về chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Việt:

Đôi khi là thắc mắc về thuốc cần người có chuyên môn để tâm sự; là nhu cầu tiếp cận nguồn thuốc ngoại, thuốc hiếm với giá hợp lý; hay đơn giản là đến một quầy thuốc tốt để dược sĩ tư vấn cách chăm sức khỏe, một trung tâm tiêm chủng uy tín ngay sát nhà, để cả gia đình an tâm bảo vệ sức khỏe những lúc “trái gió trở trời”…

Giờ đây, hệ thống nhà thuốc Long Châu đang trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người Việt, tương đương ⅓ dân số Việt Nam, là “quả ngọt” hạnh phúc trên hành trình kiên tâm vì sức khỏe cộng đồng.

Nhiều khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính… đã xem Long Châu như chính người thân và người bạn đồng hành về sức khỏe.

Long Châu đồng hành gia đình Việt Nam trên hành trình chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Long Châu còn đẩy mạnh hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, tận tâm mang đến cho người Việt cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe với sản phẩm chất lượng, thuốc hiếm và vắc xin thế hệ mới.

Đáng chú ý, gần đây hệ thống đã đồng hành cùng tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi giải pháp tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận.

Đại diện Long Châu bày tỏ: “Từ Bắc vào Nam, 33 triệu khách hàng và gia đình, đã lựa chọn trao gửi niềm tin ở hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu mỗi khi cần tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho bản thân hay gia đình. Đây là 33 triệu sự tin tưởng và 33 triệu hành trình yêu thương mà Long Châu may mắn được góp mặt, được chia sẻ và được phục vụ bằng tất cả sự tận tâm.

Hành trình phụng sự cộng đồng, vì sức khoẻ triệu gia đình Việt

Kiên định với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Việt Nam, thông qua nhiều hoạt động cộng đồng nhân văn, Long Châu không ngừng nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã đi qua nhiều tỉnh thành phố dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam, hỗ trợ y tế kịp thời cho hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thôn quê, hải đảo xa xôi, vùng sâu, vùng xa, miền núi nơi có địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nghèo nàn.

Trong quá trình đó, hệ thống hợp lực cùng chính quyền địa phương, bệnh viện và các cơ quan y tế tổ chức nhiều hoạt động khám sức khỏe tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền đất nước.

Chương trình “Long Châu sẻ chia” tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Thông qua khám, tư vấn sức khỏe và trao thuốc miễn phí, chương trình đã lan tỏa các kiến thức y khoa bổ ích về bệnh học, góp phần nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và gia đình.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành, Long Châu ngày càng phát huy vai trò góp phần là một trong những “cánh tay nối dài” của ngành y tế, đưa tiến bộ khoa học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng chung tay nâng cao sức khỏe hàng chục triệu người Việt.

Từ đó, Long Châu thắt chặt cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.