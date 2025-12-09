Hưng Yên dự kiến giải thể 10 trung tâm y tế, chuyển 400 người về trạm y tế 09/12/2025 13:50

(PLO)- Tỉnh Hưng Yên đang xây dựng đề án giải thể 10 trung tâm y tế, kiện toàn 8 bệnh viện khu vực và điều chuyển hơn 400 nhân lực, trong đó có 100 bác sĩ về các trạm y tế xã, phường ngay đầu năm 2026.

Trước kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, cử tri xã Ân Thi có ý kiến phản ánh về việc hiện nay nhiều trạm y tế xã sau sáp nhập gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Cử tri đề nghị tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp các trạm y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Trả lời cử tri, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ tham mưu tỉnh đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêu chuẩn khoa phòng, cũng như tiêu chuẩn định mức thiết bị y tế dành cho trạm y tế từ nguồn ngân sách địa phương và từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 có 2 nhiệm vụ chính là tập trung cho y tế dự phòng và phát triển y tế cơ sở, trong đó định hướng nâng cao mạng lưới y tế cơ sở, bao gồm việc xây mới hơn 700 trạm y tế và sửa chữa hơn 1.000 trạm y tế khác, dựa trên nhu cầu thực tiễn của 3.321 xã hiện nay. Ngày 15-11, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế cấp xã, phường, đặc khu, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Ngày 20-11, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kết luận 03 về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức hành chính thuộc sở, ban, ngành giai đoạn 2025-2030.

Còn về nhân lực, thực hiện Kết luận 03 của Tỉnh ủy Hưng Yên, Sở Y tế đang xây dựng đề án giải thể 10 trung tâm y tế huyện, thành phố trước đây của 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình cũ để kiện toàn thành 8 bệnh viện đa khoa khu vực, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến, hơn 400 cán bộ viên chức và người lao động đang làm việc tại các trung tâm y tế được điều chuyển về các trạm y tế xã, phường, trong đó có hơn 100 bác sĩ về làm việc tại các trạm y tế xã, phường ngay đầu năm 2026.

Trạm y tế xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên hiện nay. Ảnh: TT

Trong khi đó, cử tri xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đề nghị tỉnh có giải pháp tăng cường bố trí, thu hút bác sĩ về công tác tại các điểm trạm y tế, đồng thời có cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại đây.

Theo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, để tăng cường bố trí, thu hút nhân lực về cơ sở, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 539/2024 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm thu hút và tạo điều kiện cán bộ gắn bó với cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ y tế xã, phường.

HĐND tỉnh Thái Bình trước sáp nhập cũng đã ban hành Nghị quyết 29/2024 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2025-2030, trong đó có chính sách riêng cho cán bộ y tế cơ sở, cụ thể là cán bộ trạm y tế xã khi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.