Thu hồi phiếu công bố của gần 300 mỹ phẩm nhập khẩu 09/12/2025 10:57

(PLO)- Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 288 loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 278 loại mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH C-STORE Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà The HUB, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0109148205.

Danh sách 278 mỹ phẩm bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm tại đây. Tất cả sản phẩm này đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có địa chỉ tại 11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0310631333.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 6 mỹ phẩm được sản xuất tại Pháp.

Cùng với đó, Cục quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại số 47 đường số 5, phường Linh Xuân, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0318754672.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 4 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản.

Các quyết định được đưa ra căn cứ đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty không còn kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.