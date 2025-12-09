Thu hồi phiếu công bố của gần 300 mỹ phẩm nhập khẩu

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 278 loại mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH C-STORE Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công ty này có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà The HUB, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0109148205.
Danh sách 278 mỹ phẩm bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm tại đây. Tất cả sản phẩm này đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công ty có địa chỉ tại 11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0310631333.
Cùng với đó, Cục quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công ty này có địa chỉ tại số 47 đường số 5, phường Linh Xuân, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0318754672.
Các quyết định được đưa ra căn cứ đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty không còn kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.
Trong năm 2025, tính đến ngày 17-11, Cục Quản lý Dược đã tiến hành kiểm tra 35 cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Trong đó, 12 cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch và 23 cơ sở được kiểm tra đột xuất.
Kết quả, 11 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.058 triệu đồng.
Hoạt động kiểm tra - giám sát được thực hiện trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng mạnh, với khoảng 200.000 sản phẩm đã được tiếp nhận phiếu công bố, đến từ khoảng 2.500 cơ sở trên cả nước.
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết hằng năm các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở trung ương và địa phương đều triển khai hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý rủi ro, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm nghiệm, lấy mẫu và thanh tra đột xuất các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao.
Trong năm 2024, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 23 cơ sở, trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.
Riêng năm 2024, có 305 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành; còn trong năm 2025, tính đến thời điểm ngày 17-11, con số này là 199 sản phẩm.