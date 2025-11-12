Thu hồi, ngừng kinh doanh trên toàn quốc 1 lô kem bôi da 12/11/2025 17:46

(PLO)- Mẫu sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc được lấy để kiểm tra không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Ngày 12-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi các sở y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc, hộp 1 tuýp 21g; số lô: 12/2024/NHB, ngày sản xuất: 10-9-2024, hạn dùng: 9-3-2027, số tiếp nhận phiếu công bố: 94/23/CBMP-HB.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, địa chỉ tại thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân, địa chỉ tại thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, là đơn vị sản xuất.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity - Nhà thuốc Pharmacity số 403, địa chỉ tại 169 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP.HCM cũ.

Mẫu sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc được lấy để kiểm tra không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm kem bôi da Thuần Mộc nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Hai công ty gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5-12.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kiểm tra Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân trong việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.