Bộ Y tế yêu cầu 1 sàn thương mại điện tử gỡ ngay thực phẩm giảm cân 12kg Minami không phép 12/11/2025 14:03

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu đơn vi này ngừng ngay kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm giảm cân 12kg Minami đang được kinh doanh trên sàn này.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 12-11 cho biết đã có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee về quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm xác định thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee.

Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12-7-2024 cho sản phẩm nêu trên của Công ty TNHH Thương mại HKK (số 69 Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa cũ, Hà Nội).

Địa chỉ của sản phẩm trên sàn Shopee tại đây.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin về thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được kinh doanh trên sàn này.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử, chỉ kinh doanh thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng nêu trên; gửi báo cáo về Cục trước ngày 17-11.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đồng thời, để đảm bảo công tác quản lý thị trường và ngăn chặn hành vi kinh doanh sản phẩm vi phạm, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia xem xét, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Sau khi nhận được thông tin, phía sàn TMĐT này cho biết đang tiến hành rà soát và sẽ tháo gỡ sản phẩm vi phạm.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 43/2014 của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng gồm 4 nhóm: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Theo quy định tại Điều 12 Luật an toàn thực phẩm 2010, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định 15/2018, thực phẩm chức năng phải được đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Trong đó, 3 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì mới được phép lưu thông trên thị trường. Nhóm thực phẩm bổ sung phải công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép lưu thông trên thị trường.