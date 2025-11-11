Kỳ tích ca phẫu thuật cấp cứu mở ngực trên đảo Trường Sa 11/11/2025 10:43

(PLO)- Ca phẫu thuật cấp cứu mở ngực khẩn cấp được thực hiện ngay tại đảo Trường Sa dưới sự hỗ trợ của ê-kip bác sĩ Bệnh viện Quân y175 qua hệ thống telemedicine.

Ngày 11-11, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, cho biết nơi đây vừa có một ca cấp cứu mở ngực được thực hiện thành công tại quần đảo Trường Sa.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8-11, anh Huỳnh Ngọc Khâm (1990, xã Tam Hải, TP Đà Nẵng) trong lúc lặn sâu khoảng 11 mét tại khu vực quần đảo Trường Sa bất ngờ bị đau ngực trái, khó thở dữ dội.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa lúc 0 giờ 45 ngày 9-11 trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, huyết áp tụt; kết quả chụp X-quang cho thấy tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái lượng nhiều.

Sau khi phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, bệnh nhân có dấu hiệu sốc mất máu, tụt huyết áp, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, hệ thống telemedicine được kích hoạt, kết nối Bệnh xá đảo Trường Sa với Bệnh viện Quân y 175.

Dưới sự hướng dẫn từ đất liền, các bác sĩ tại đảo khẩn trương hồi sức tích cực, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, đồng thời huy động nguồn máu tại chỗ và 1.750 ml máu toàn phần đã được truyền cho bệnh nhân.

Đến 7 giờ sáng 9-11, sau hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kết luận: Bệnh nhân bị sốc mất máu do tràn máu - tràn khí màng phổi trái, nghi tổn thương nhu mô phổi do thay đổi áp lực khi lặn sâu. Tiên lượng rất nặng, cần vận chuyển bằng đường không khẩn cấp,

Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 quyết định cử tổ phẫu thuật, gây mê hồi sức phối hợp tổ cấp cứu đường không do Trung tá, BS Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng; Thiếu tá, BS Nguyễn Việt Cường (Khoa Phẫu thuật lồng ngực) làm tổ phó, phẫu thuật viên chính; cùng 6 bác sĩ thuộc các khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Gây mê hồi sức và Phẫu thuật lồng ngực.

14 giờ 12 phút cùng ngày, 1 trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, mang theo dụng cụ, vật tư, sẵn sàng xử trí tại chỗ.

17 giờ 45 phút, trực thăng tiếp cận Trường Sa. Lúc 20 giờ, ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp được tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến của đảo.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Khi mở ngực, ê-kíp phát hiện máu chảy từ nhánh động mạch dây chằng đỉnh phổi phải, kèm nhiều kén khí đã vỡ. Trong khoang màng phổi có khoảng 500 ml máu đông, tổng lượng máu mất ước tính khoảng 3,6 lít.

21 giờ 45 phút, ca mổ hoàn tất, bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi, sinh hiệu ổn định, sẵn sàng vận chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đây là ca đặc biệt so với các ca vận chuyển cấp cứu đường không trước đây: Bệnh nhân bị vỡ kén khí ở đỉnh phổi do lặn sâu, gây xẹp phổi, đứt mạch máu và sốc chấn thương. Đây cũng là ca đại phẫu mở khoang lồng ngực đầu tiên thực hiện ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa.