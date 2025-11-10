TP.HCM: Nhiều công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa 10/11/2025 18:00

(PLO)- Sau bữa ăn trưa, nhiều công nhân có dấu hiệu đau bụng nôn ói... và phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 10-11, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác nhận có một số công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa.

Cũng theo đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện tại đơn vị đang làm việc với công ty và theo dõi tình hình tại bệnh viện.

Công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM vào trưa cùng ngày.

Một số công nhân cho biết, sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút thì mọi người có biểu hiện đau bụng, nôn ói... Thấy vậy, phía công ty đã đưa các công nhân nghi bị ngộ độc vào Bệnh viện Quận 12 để cấp cứu..

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PLO, bác sĩ Nhan Tô Tài, Giám đốc Bệnh viện Quận 12 (TP.HCM), cho biết bệnh viện có tiếp nhận điều trị 20 bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân là công nhân của một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM). Các bệnh nhân nhập viện vào đầu giờ chiều 10-11, với các triệu chứng đau bụng, đau đầu.

Sau điều trị, hiện 14 bệnh nhân đã được cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Còn 6 bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại khoa Nội của bệnh viện, không có bệnh nhân nặng. Dự kiến 6 bệnh nhân này sẽ sớm được xuất viện.

"Hiện chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TP.HCM đúng theo quy trình khi có tiếp nhận nhiều bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm" - BS Tài nói thêm.

Trước đó, ngày 7-11 TP.HCM cũng ghi nhận 235 ca nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì trên địa bàn phường Hạnh Thông, TP.HCM.