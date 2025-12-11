Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân 11/12/2025 16:29

(PLO)- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đi vào hoạt động, được kỳ vọng giúp giảm quá tải kéo dài tại cơ sở 1 và đưa kỹ thuật ngoại khoa hiện đại đến gần người bệnh.

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 11-12, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Dự kiến ngày 19-12, bệnh viện sẽ được tiến hành bàn giao để lắp đặt trang thiết bị; chậm nhất quý I-2026, cơ sở này chính thức tiếp nhận bệnh nhân.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu, cấu hình như “một bệnh viện ngoại khoa hoàn chỉnh” với trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động được kỳ vọng giúp phân tầng chuyên môn, mở rộng lĩnh vực mũi nhọn và trả lại không gian cho cơ sở tại Hà Nội để nâng cao chất lượng chuyên sâu. Trang thiết bị tại cơ sở mới được cấu hình đồng bộ, phục vụ triển khai các kỹ thuật phức tạp trong điều kiện tối ưu.

PGS Hùng nhấn mạnh, là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, Việt Đức không thể từ chối bệnh nhân dù đang chịu áp lực quá tải kéo dài. Sự ra đời của cơ sở 2 sẽ giúp mở rộng năng lực tiếp nhận và điều trị, đưa dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với người bệnh, đồng thời giảm tình trạng dồn tuyến về Hà Nội.

“Cơ sở 2 chính là bước ngoặt giúp Bệnh viện Việt Đức phát triển đúng khả năng và sứ mệnh của mình,” ông Hùng nói.

Toàn cảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Clip: TRỌNG PHÚ - THANH TÚ

Cũng theo PGS Hùng, đặc thù ngoại khoa đòi hỏi đào tạo liên tục và thực hành kéo dài, vì vậy nhân lực là thách thức lớn khi vận hành cơ sở mới. Bệnh viện đã chuẩn bị từ nhiều năm qua, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6-7 năm trước đã hoàn thành quá trình đào tạo thực hành và sẵn sàng làm việc tại cơ sở 2.

Bên cạnh việc tuyển mới, bệnh viện tiếp tục nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề. Mới đây, 3 bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đã đăng ký về làm việc tại cơ sở 2.

Bệnh viện cũng đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo để bảo đảm chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở tương đồng, đi kèm với kế hoạch luân chuyển nhân lực. Một số phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn thực hiện tại Hà Nội, song phân tuyến nội bộ sẽ được thiết lập rõ ràng nhằm bảo đảm an toàn người bệnh. Công tác tập huấn về y đức, thái độ phục vụ cũng được chú trọng đối với đội ngũ nhân viên y tế tại cơ sở mới.

Song song chuẩn bị cơ sở 2, ông Hùng khẳng định Việt Đức tiếp tục nâng cao năng lực tại cơ sở 1. Bệnh viện đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho toàn bộ nhân viên y tế như sử dụng máy sốc điện, xử trí phản vệ, cấp cứu tim mạch… đồng thời đầu tư bổ sung trang thiết bị, trong đó có kế hoạch mua thêm robot phẫu thuật.

PGS Hùng nhấn mạnh: “Những gì thế giới đã làm được, về mặt kỹ thuật, chúng tôi đều có thể làm”, đồng thời khẳng định năm tới sẽ là giai đoạn tăng tốc, khi cả hai cơ sở cùng vận hành, hướng tới chất lượng chuyên môn thực chất - nền tảng duy nhất để giữ vững niềm tin của người bệnh.