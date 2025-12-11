Tòa buộc Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng 11/12/2025 12:57

(PLO)- HĐXX nhận định Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp thông tin không đúng thực tế và chậm trễ cấp bằng nên buộc nhà trường bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng.

Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong kiện Đại học Kinh tế Quốc dân vì tốt nghiệp năm 1989 nhưng 30 năm sau trường mới giao bằng.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm được mở vào tháng 6-2025. Bản án sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của ông Dương Thế Hảo.

Ông Dương Thế Hảo tại TAND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Huy

Ông Dương Thế Hảo từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ, ông Hảo thi đậu và nhập học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1989, ông hoàn thành các môn học, thi tốt nghiệp, nhận được giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp và đợi cấp bằng.

Nhưng sau đó, ông Hảo không được cấp bằng Đại học, không được trả lại hồ sơ cá nhân bao gồm bằng tốt nghiệp cấp 3, học bạ cấp 3, giấy khai sinh, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ…, tất cả đều là bản chính.

Cho rằng việc Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng Đại học, không trả hồ sơ cá nhân gây ra thiệt hại cả về vật chất, tinh thần, ông Hảo đã khởi kiện đòi bồi thường.

Bản án sơ thẩm cho rằng phía Đại học Kinh tế Quốc dân không có lỗi khi ông Hảo sau khi tốt nghiệp đã không quay lại trường làm thủ tục xin cấp bằng tốt nghiệp. Đến năm 2017 ông Hảo có đơn khởi kiện đòi bằng tốt nghiệp, thì đến năm 2019 Nhà trường đã trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân cho ông Hảo.

Việc chậm trễ này do khách quan khi nhân sự quản lý hồ sơ thay đổi, trường nhiều lần chuyển khu làm việc.

Ông Hảo không chứng minh được trong hồ sơ nộp cho nhà trường có hộ khẩu nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu bồi thường về việc giữ hộ khẩu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Dương Thế Hải giữ nguyên kháng cáo, khẳng định ông đã nộp toàn bộ các hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường trong đó có sổ hộ khẩu. Việc ông ở nội trú là chính là bằng chứng vì khi ở nội trú tại trường thì phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu.

Ông Hảo cũng khẳng định hoàn toàn không biết bản thân có quyết định xử lý hình thức cảnh cáo hoãn tốt nghiệp một năm vì phạm quy chế thi. Cho đến khởi kiện ra tòa, quá trình giải quyết vụ án, ông mới biết việc này.

Trong khi đó, đại diện nhà trường cho biết, sau khi hoãn tốt nghiệp một năm, đáng lẽ ông Hảo sẽ được cấp bằng vào năm 1990 nhưng ông Hảo không đến làm đơn yêu cầu theo đúng thủ tục. Đến năm 1994, nhà trường có quyết định xét tốt nghiệp cho nhiều sinh viên trong đó có ông Hảo.

Từ đó đến năm 2017, ông Hảo mới có văn bản yêu cầu nhà trường trả hồ sơ, cấp bằng. Sau đó nhà trường đã trả lời ông Hảo bằng văn bản với nội dung không còn giữ hồ sơ và nếu ông Hảo cần, nhà trường sẽ xác nhận ông Hảo hoàn thành khóa học.

Quá trình giải quyết tại Tòa án, năm 2019, nhà trường đã tìm thấy hồ sơ của ông Hảo và giao trả tại Tòa án. Nhà trường đã xin lỗi ông Hảo.

Sửa án sơ thẩm

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho rằng ông Hảo không có bằng chứng chứng minh nhà trường giữ hộ khẩu, không có văn bản yêu cầu nhà trường trả hồ sơ, cấp bằng. Do đó, VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Hảo, y án sơ thẩm

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng về sổ hộ khẩu, ông Hảo không đưa ra được chứng cứ thể hiện đã nộp sổ hộ khẩu cho nhà trường. Năm 1994, nhà trường đã ban hành quyết định xét tốt nghiệp cho ông Hảo. Từ năm 1994-2017, ông Hảo không liên hệ nhà trường để yêu cầu cấp bằng tốt nghiệp, đó là lỗi của ông Hảo.

Năm 2017, ông Hảo khởi kiện ra Tòa án. Ban đầu nhà trường trả lời không giữ hồ sơ của ông Hảo nhưng đến năm 2019, nhà trường đã tìm thấy hồ sơ trong đó có nhiều giấy tờ gốc.

HĐXX nhận định Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp thông tin không đúng thực tế và chậm trễ cấp bằng. Đó là lỗi của nhà trường.

Về yêu cầu bồi thường của ông Hảo, HĐXX cho rằng các yêu cầu bồi thường mang tính giả định, không phải thiệt hại thực tế.

Do đó, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của ông Hảo, sửa án sơ thẩm, buộc Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho ông Hảo số tiền 87 triệu đồng, tương ứng với thời gian chậm trả bằng là hơn 22 tháng nhân với mức lương tối thiểu.