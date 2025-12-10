Khởi tố anh trai lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh 10/12/2025 16:26

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành sau vụ lái ô tô tông em gái tử vong xảy ra ngày 30-11 vừa qua.

Ngày 10-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30-11, Thành điều khiển ô tô biển số 70A-413.38 chạy ngang nhà chị NTH (49 tuổi, xã Bến Cầu) - chị gái Thành. Lúc này, chị H. đang đứng trước sân cùng hai người em gái là chị NTBS (42 tuổi) và chị NTBN (44 tuổi).

Camera ghi lại cảnh Thành lái xe tông em gái tử vong. Ảnh cắt từ clip

Khi thấy Thành chạy ngang thì bị chị H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe đi. Sau đó, Thành lái xe đi ngang lần thứ hai, chị H. tiếp tục xịt nước vào xe của Thành. Lúc này, Thành trở nên mất kiểm soát. Thành đã lùi xe lại rồi lái xe tông thẳng vào sân nhà nơi chị H. và em gái là chị NTBS đang đứng.

Cú đâm mạnh khiến chị S. bị thương nặng (sau đó tử vong), còn chị H. né kịp. Tuy nhiên, Thành không dừng lại mà lùi xe rồi tiếp tục lao tới tông xe vào chị H. lần hai. Những người còn lại trong nhà, gồm chị NTBN (44 Tuổi), cháu MNK (22 tuổi, con chị H.) và một bé 2 tuổi may mắn thoát nạn.

Gây án xong, Thành lái xe bỏ chạy, cất ô tô tại nhà rồi dùng xe máy trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Theo lời khai của Thành, năm 2003, Thành mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà.

Tuy nhiên, năm 2007 Thành bị bắt và bị Tòa án Campuchia tuyên 48 năm tù về tội giết người. Sau 15 năm thi hành án, anh ta được giảm án và trở về nước năm 2022. Thành cũng khai rằng năm 2022, mẹ và các chị em sang Campuchia thăm nuôi, hứa sẽ trả lại đất.

Thành bị lực lượng Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: BP

Khi Thành trở về thì những người thân trong gia đình nhưng không thực hiện, khiến mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, tài sản không được trả như cam kết. Từ đây, mối quan hệ trong gia đình liên tục căng thẳng, cãi vã, thậm chí xô xát.

Chính quyền địa phương từng tổ chức hai lần hòa giải vào thời điểm tháng 7 và tháng 8-2025 nhưng đều không thành.

Thành cho rằng mình bị kích động bởi việc chị H. thách thức trong thời gian dài. Hôm xảy ra sự việc, việc bị chị H. xịt nước vào xe hai lần được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thành lao xe gây ra thảm kịch.

Chị NTBN (em gái Thành) khẳng định lời khai này hoàn toàn sai sự thật. Chị cho biết mẹ chị không liên quan việc Thành bị phạt tù. Trong gia đình không có chuyện tranh chấp hay lấy tài sản của Thành để mua đất như lời Thành này trình bày.