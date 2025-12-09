Y án nhóm bị cáo cầm hung khí gây náo loạn đường phố Hà Nội 09/12/2025 14:46

Ngày 9-12, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo mang hung khí đi gây rối, đánh người, chặt biển số xe rồi đăng Facebook, TikTok.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa tháng 7-2024, xuất phát từ việc thấy trên Facebook có các nhóm thanh niên khác nhau thường hay đăng ảnh tụ tập, mang theo các loại hung khí đi gây sự đánh nhau, nhóm của Nguyễn Minh Tâm gồm 13 người đã chuẩn bị các loại hung khí để sẵn sàng đi “nghênh chiến”.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trong các ngày 9-8 và 15-8-2024, nhóm của Tâm mang theo các hung khí, phóng xe máy di chuyển trên các tuyến đường ở Hà Nội và đuổi đánh, đập phá tài sản, gây ra 12 vụ gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, các bị cáo cướp tài sản là 14 chiếc biển kiểm soát mô tô các loại của các bị hại khác, gây thương tích 4% cho anh Phùng Văn A.

Đơn cử, tối 9-8, nhóm bị cáo tụ tập, mang theo thanh kiếm tự chế dài khoảng 1m cùng vỏ chai bia thủy tinh với mục đích “đi bừa” (tức là cầm theo hung khí đi đường, nếu gặp thanh niên nào “không vừa mắt” thì đánh nhau với thanh niên đó).

Cả nhóm đi trên 3 xe máy, mỗi xe 3- 4 người, đèo nhau chạy xe loanh quanh xã Phú Kim, huyện Thạch Thất cũ.

Khi gặp các nhóm thanh niên đi đường, nhóm của Tâm hò hét, chửi bới, đuổi đánh và ném 15 vỏ chai thủy tinh về phía đối phương làm họ sợ hãi bỏ chạy. Hoặc giơ kiếm tự chế ra đe dọa, ép, chèn xe người đi đường vào vỉa hè để bị cáo Tâm vung kiếm chém nạn nhân. Trước khi bỏ đi, nhóm này cướp biển số xe của nạn nhân.

Tối ngày 15-8, cả nhóm tiếp tục tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, cướp các biển số xe của họ mang về đăng mạng xã hội.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ra sự hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Minh Tâm từng bị Công an Hà Nội xử phạt hình thức cảnh cáo về hành vi “gây tổn hại sức khỏe người khác” và “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Phí Văn Quang cũng từng bị Công an Hà Nội xử phạt cảnh cáo về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Phùng Khắc Hòa bị Công an Hà Nội phạt tiền hơn 3,2 triệu đồng vì hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Nguyễn Quốc Triệu từng bị xử phạt 1 năm tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi và 8 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm mức án 6 năm tù; Phí Văn Quang và Chu Đăng Khánh cùng mức 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 năm đến 11 năm 6 tháng tù về cả 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Theo đại diện VKS, bị đưa ra xét xử phúc thẩm, nhưng các bị cáo vẫn cười đùa vui vẻ với nhau.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng khi quyết định hình phạt, Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi để áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo. Mức án là phù hợp. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.