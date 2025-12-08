VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú 08/12/2025 19:45

(PLO)- VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

VKSND Tối cao vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: PLO

Theo đó, ngày 8-12-2025, VKSND Tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa (SN 1971, tại Thanh Hóa) về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, VKSND Tối cao yêu cầu bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị can Lê Trung Khoa thường trú tại Hà Nội trước khi xuất cảnh, hiện đang ở CHLB Đức.

Ngày 5-12-2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa.