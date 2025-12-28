Y án với cựu trưởng phòng TN&MT ở Lâm Đồng vụ 'xẻ thịt' 22 ha đất công 28/12/2025 09:43

(PLO)- Theo tòa phúc thẩm, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của cựu trưởng phòng tài nguyên và môi trường Bảo Lâm cũ, tỉnh Lâm Đồng.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Đông (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm cũ, tỉnh Lâm Đồng) liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Do tính chất nghiêm trọng của hành vi phá vỡ quy hoạch và gây thất thoát tài sản Nhà nước, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo này.

Cựu Trưởng phòng TN&MT Bảo Lâm thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Theo cáo trạng, UBND huyện Bảo Lâm (cũ) sau khi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý đã không xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định pháp luật mà tự ý lập hồ sơ giao đất dẫn đến giao đất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm tại 35 thửa đất, với tổng diện tích hơn 22 ha, trong khi các vị trí này không được quy hoạch là đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hành vi này không chỉ trái pháp luật, mà còn gây thất thoát tài sản nhà nước, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai và tạo dư luận tiêu cực trong xã hội. Tổng giá trị diện tích đất bị giao sai quy định là 25,4 tỉ đồng. Trong đó có 28 thửa đất đã được chuyển nhượng quyền sử dụng, với tổng giá trị gần 19 tỉ đồng.

Thông qua việc lập hồ sơ khống để chuyển nhượng giá trị vườn cây của Lê Đình Thuần và Nguyễn Hữu Giang (cựu Giám đốc và ông phó Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng), Công ty Chè Minh Rồng đã thu lợi số tiền hơn 15 tỉ đồng…

Bản án hình sự sơ thẩm ngày 10-9-2025 của TAND khu vực 4- Lâm Đồng đã xét xử các bị cáo về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thời điểm Công an bắt giam giám đốc và phó giám đốc Công ty Chè Minh Rồng.

Cụ thể, xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm) 36 tháng tù; Nguyễn Bá Đông (cựu Trưởng Phòng TN&MT Bảo Lâm) 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hiển (cán bộ Phòng TN&MT) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Lê Đình Thuần (cựu giám đốc Công ty Chè Minh Rồng) 30 tháng tù và cựu phó giám đốc Công ty Chè Minh Rồng, Nguyễn Hữu Giảng 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ngày 22-9-2025, bị cáo Nguyễn Bá Đông kháng cáo một phần bản án sơ thẩm xin được áp dụng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Đông không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản án sơ thẩm, khai nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã xét xử; bị cáo thay đổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân trong hoạt động quản lý Nhà nước, xâm phạm quỹ đất công, phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt, suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Khi xét xử Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, đã phân hóa đúng vai trò của từng bị cáo, đã xem xét và áp dụng đúng, đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Với bị cáo kháng cáo, qua xem xét, HĐXX thấy rằng, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, vai trò của bị cáo trong vụ án để xử phạt bị cáo 30 tháng tù là phù hợp nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đông; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 4- Lâm Đồng.