Bị camera an ninh phía hàng xóm chĩa thẳng vào nhà, phải làm sao? 29/12/2025 05:15

(PLO)- Theo chuyên gia, có nhiều biện pháp để xử lý, từ thiện chí trao đổi đến báo chính quyền địa phương, thậm chí là khởi kiện.

Gửi câu hỏi tới Chuyên mục "Chat với chuyên gia" do Trường Đại học Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, bạn đọc Ngọc Ánh hỏi:

Hàng xóm lắp camera an ninh ở đầu cổng nhưng lại chĩa qua nhà tôi. Họ làm vậy được không, chúng tôi rất khó chịu, có thể làm gì để yêu cầu họ không còn chĩa vào nhà tôi nữa?

TS Trần Ngọc Tuấn, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biêt việc lắp đặt camera an ninh tại cổng nhà nhằm mục đích bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn và an ninh trật tự là quyền chính đáng và không bị pháp luật cấm.

Về nguyên tắc, camera an ninh chỉ được đặt trong phạm vi ghi nhận hình ảnh trong không gian của chủ sở hữu camera, không gian công cộng như cổng nhà, lối đi chung hoặc đường công cộng.

"Việc lắp camera an ninh mà chĩa thẳng qua nhà hàng xóm (sân nhà, cửa ra vào, ban công hay bên trong nhà ở), ghi nhận hoặc có khả năng theo dõi sinh hoạt hằng ngày của nhà hàng xóm, thì hành vi này đã vượt qua ngoài “mục đích, chức năng của camera an ninh” và có dấu hiệu của hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền bất khả xâm phạm đối với đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình", TS Tuấn nhận định.

Từ đó, TS cho rằng trong trường hợp bị hàng xóm lắp đặt camera an ninh chĩa sang nhà, làm phát sinh nguy cơ xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và gây cảm giác bất an, khó chịu, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu họ điều chỉnh lại hướng camera an ninh. Việc điều chỉnh cần bảo đảm camera chỉ ghi hình trong phạm vi nhà họ hoặc không gian công cộng, không tiếp tục hướng vào khu vực riêng tư của gia đình bạn. Quá trình trao đổi nên được thực hiện trên tinh thần thiện chí, tôn trọng và giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đồng thời làm rõ ranh giới hợp lý giữa không gian công cộng và không gian riêng tư để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

"Nếu quyền và lợi ích hợp pháp của bạn vẫn bị xâm phạm, bạn có thể gửi yêu cầu phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công an xã/phường, UBND) hoặc khởi kiện ra Tòa án để buộc chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có), TS Tuấn nêu giải pháp nếu việc trao đổi không thành.