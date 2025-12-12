Cho vay tiền qua tin nhắn facebook, zalo có đòi được không? 12/12/2025 05:30

(PLO)- Việc cho vay tiền qua tin nhắn Zalo, Messenger hay chuyển khoản có giá trị pháp lý để khởi kiện đòi nợ hay không là thắc mắc của bạn đọc.

Gửi câu hỏi tới Chuyên mục "Chat với chuyên gia" do Trường Đại học Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, bạn đọc Trí Minh hỏi:

Việc cho vay tiền chỉ thông qua tin nhắn (Zalo, Messenger) hoặc chuyển khoản mà không có giấy vay nợ công chứng, liệu có đủ giá trị pháp lý để khởi kiện đòi nợ khi bên vay cố tình không trả?

Giải đáp vấn đề trên, ThS Phan Nguyễn Bảo Ngọc, Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết câu trả lời là có. Bởi, việc cho vay chỉ thông qua tin nhắn (Zalo, Messenger, SMS…), chuyển khoản ngân hàng vẫn có giá trị pháp lý và có thể dùng để khởi kiện đòi nợ, dù không có giấy vay nợ công chứng.

Theo Điều 93, 94, 95 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) và Luật Giao dịch điện tử năm 2023, dữ liệu điện tử như tin nhắn Zalo, Messenger, lịch sử chuyển khoản, email, ghi âm, ghi hình được xem là chứng cứ hợp pháp nếu: (i) Thể hiện rõ thỏa thuận vay mượn, số tiền, thời hạn, cam kết trả nợ, (ii) Có thể xác minh được chủ thể gửi/nhận tin (tài khoản Zalo, Facebook gắn với số điện thoại; tài khoản ngân hàng…).

Vì vậy, dù không có giấy vay nợ, nhưng nếu có tin nhắn xác nhận việc vay – số tiền – ngày hẹn trả, thì vẫn là chứng cứ hợp lệ.