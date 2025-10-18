Dạy con bằng đòn roi, cha mẹ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng 18/10/2025 14:12

(PLO)- Nhiều bậc cha mẹ vẫn quan niệm dùng đòn roi dạy con, tuy nhiên việc đánh đập con cái dù với mục đích giáo dục vẫn có thể bị xử phạt.

Gửi câu hỏi tới chuyên mục Chat với chuyên gia, bạn đọc Trần Sang (Đồng Nai) hỏi: Nói thật tôi lớn lên bằng những trận đòn của ba mẹ, tôi không trách họ bởi lỗi xuất phát từ tôi. Tuy nhiên, tới bây giờ rồi tôi vẫn thấy nhiều trường hợp cha mẹ dùng đòn roi dạy con một cách mất kiểm soát, thậm chí là hành hạ, xin hỏi nếu cứ lấy cớ là dạy con thì có vi phạm quy định pháp luật? Nếu có thì mức độ nào sẽ bị xử phạt và bằng chế tài nào?

Về vấn đề trên, ThS Mai Thị Lâm, Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước - Trường Đại học Luật TP.HCM cho biết:

Với quan niệm “thương cho roi cho vọt”, không ít các trường hợp cha mẹ dạy dỗ con bằng đòn roi nhằm mục đích uốn nắn con cái khi con có những hành vi sai trái hoặc không vâng lời cha mẹ.

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn roi gây tác động tiêu cực đến con cái vì hành vi này không chỉ gây ra thương tích về thể xác mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý con cái.

Chính vì vậy, pháp luật hiện hành đặt ra cơ chế pháp lý nhằm điều chỉnh đối với hành vi bạo lực trong gia đình, hướng đến bảo vệ mọi đối tượng hành vi bị bạo lực trong gia đình, trong đó, con cái là một trong những đối tượng hướng đến, được bảo vệ trọng tâm.

Theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nghiêm cấm đối với hành vi “Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng” theo điểm a khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 5.

Do đó, việc cha mẹ dùng đòn roi dạy con là hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được điều chỉnh với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Trường hợp cha mẹ có hành vi dùng đòn roi để dạy dỗ con, có thể bị áp dụng chế tài phạt hành chính theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, văn bản này quy định hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Như vậy, theo quy định trên, cha mẹ dùng đòn roi dạy con cái tuỳ từng mức độ có thể áp dụng mức xử phạt hành chính khác nhau.

Đối với hành vi ở mức độ nhẹ, có thể áp dụng hình thức xử phạt tiền với mức phạt từ 5-10 triệu đồng và kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu và buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Ở mức độ nặng hơn, cha mẹ có thể bị áp dụng mức phạt từ 10-20 triệu đồng. Đồng thời cũng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu và buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Tóm lại, hành vi dùng đòn roi dạy con cái là hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật nghiêm cấm và áp dụng chế tài phạt hành chính.

Do đó, cha mẹ không nên áp dụng phương pháp dạy dỗ con cái bằng đòn roi vì phương pháp này phản khoa học, pháp lý, gây tác động tiêu cực cả về thể chất, tinh thần của con cái. Cha mẹ có thể sử dụng những phương pháp khác mang tính tích cực hơn trong việc dạy dỗ con cái của mình.