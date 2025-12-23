Vụ giả chết 5 năm trục lợi bảo hiểm: Cả khu phố bị lừa suốt 5 năm

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ xuất hiện sau 5 năm “đã chết” khiến người dân trong khu phố bàng hoàng, không tin vào mắt mình.
Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, bà là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị trở về địa phương làm thủ tục xóa khai tử.
“Ngày 15-12, bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) bất ngờ thông báo con gái bà vẫn còn sống và sẽ về địa phương để làm lại giấy tờ cá nhân. Nghe bà Thập nói, tôi bàng hoàng, không tin, nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Tôi quả quyết làm gì có chuyện người chết sống lại sau 5 năm được.
Thấy tôi không tin, bà Thập đã gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi qua điện thoại. Khi nghe giọng nói tôi hoang mang, vẫn nghi ngờ vì không thể nào người chết sống lại.
Cách đây hơn 5 năm, đám tang của Thu diễn ra bình thường từ khâm liệm đến tổ chức đám. Tại thời điểm đó có đầy đủ họ hàng, người dân trong tổ dân phố đến phúng viếng, chia buồn, đưa "người chết" về nơi an nghỉ cuối cùng”, bà Hải kể lại.
Theo bà Hải, qua điện thoại Thu cho biết đang ở Hà Nội. Con trai của Thu đang mắc bệnh nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể làm các thủ tục cần thiết để chăm sóc con, buộc phải trở về quê xin xóa khai tử để làm lại giấy tờ cá nhân.
“Sau đó, Thu về địa phương có ghé qua nhà gặp tôi, lúc tận mắt nhìn thấy Thu tôi mới tin đây là sự thật. Biết thông tin Thu trở về rất đông người dân trong tổ dân phố hiếu kỳ kéo đến nhà bà Thập xem “người chết sống lại”.
Chứng kiến Thu trở về, cả khu phố mới biết mình đã bị lừa bởi một đám tang giả suốt nhiều năm qua”, bà Hải nói.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, bà Hải đã báo cáo chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh việc một người đã được khai tử nay bất ngờ trở về sinh sống và làm thủ tục hành chính.
Từ việc “người chết sống lại”, cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra và phát hiện vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,28 tỉ đồng, liên quan đến Thu và mẹ ruột là bà Thập. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
'Hạ màn' kịch giả chết trục lợi bảo hiểm
Năm 2017 Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập tại Thanh Hóa.
Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, 1 hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).
Năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, cộng với tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó “thay tên đổi số”, cắt đứt hoàn toàn quá khứ.
Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản chi tiết, Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) để hỗ trợ tổ chức tang lễ nhằm qua mặt dư luận và cơ quan chức năng.
Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà thầy cúng rồi tiếp tục vào Đồng Nai làm ăn. Trong khi đó tại quê nhà, đám tang và việc chôn cất vẫn diễn ra như thật.
Sau đó, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn (TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa cũ) làm thủ tục khai tử cho Nguyễn Thị Thu, với nguyên nhân chết là do đột tử.
Bà Thập sau đó, liên hệ các công ty bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ chi trả. Cơ quan điều tra xác định 3 hợp đồng Prudential chi trả 682 triệu đồng và 1 hợp đồng Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.
Do không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch của Thu đều thực hiện qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển vòng cho Thu sử dụng để đầu tư bất động sản và các lĩnh vực khác.
Cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay về địa phương UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ.