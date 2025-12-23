Vụ giả chết 5 năm trục lợi bảo hiểm: Cả khu phố bị lừa suốt 5 năm 23/12/2025 12:39

(PLO)- Liên quan đến vụ giả chết trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa, tổ trưởng khu phố cho biết cả khu phố đã bị lừa suốt 5 năm do đám tang được tổ chức như thật.

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ xuất hiện sau 5 năm “đã chết” khiến người dân trong khu phố bàng hoàng, không tin vào mắt mình.

Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, bà là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị trở về địa phương làm thủ tục xóa khai tử.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung (Thanh Hóa) nói về việc Nguyễn Thị Thu trở về sau đám tang 5 năm, khiến cả khu phố bàng hoàng. Ảnh: CTV

“Ngày 15-12, bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) bất ngờ thông báo con gái bà vẫn còn sống và sẽ về địa phương để làm lại giấy tờ cá nhân. Nghe bà Thập nói, tôi bàng hoàng, không tin, nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Tôi quả quyết làm gì có chuyện người chết sống lại sau 5 năm được.

Thấy tôi không tin, bà Thập đã gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi qua điện thoại. Khi nghe giọng nói tôi hoang mang, vẫn nghi ngờ vì không thể nào người chết sống lại.

Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Ảnh: Đ. HỢP

Cách đây hơn 5 năm, đám tang của Thu diễn ra bình thường từ khâm liệm đến tổ chức đám. Tại thời điểm đó có đầy đủ họ hàng, người dân trong tổ dân phố đến phúng viếng, chia buồn, đưa "người chết" về nơi an nghỉ cuối cùng”, bà Hải kể lại.

Theo bà Hải, qua điện thoại Thu cho biết đang ở Hà Nội. Con trai của Thu đang mắc bệnh nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể làm các thủ tục cần thiết để chăm sóc con, buộc phải trở về quê xin xóa khai tử để làm lại giấy tờ cá nhân.

“Sau đó, Thu về địa phương có ghé qua nhà gặp tôi, lúc tận mắt nhìn thấy Thu tôi mới tin đây là sự thật. Biết thông tin Thu trở về rất đông người dân trong tổ dân phố hiếu kỳ kéo đến nhà bà Thập xem “người chết sống lại”.

Nguyễn Thị Thu bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 5 năm giả chết. Ảnh: Đ. HỢP

Chứng kiến Thu trở về, cả khu phố mới biết mình đã bị lừa bởi một đám tang giả suốt nhiều năm qua”, bà Hải nói.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, bà Hải đã báo cáo chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh việc một người đã được khai tử nay bất ngờ trở về sinh sống và làm thủ tục hành chính.

Từ việc “người chết sống lại”, cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra và phát hiện vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,28 tỉ đồng, liên quan đến Thu và mẹ ruột là bà Thập. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.