Cảnh báo của Công an tỉnh Thanh Hóa từ màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm

Sáng 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi).
Hai bị can bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản giả chết suốt gần 5 năm để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm là 1,2 tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hành vi phạm tội của các đối tượng được tính toán kỹ lưỡng, từ việc dàn dựng hiện trường giả, lợi dụng sự tin tưởng của chính quyền địa phương và bà con lối xóm, đến việc sử dụng yếu tố tâm linh để che giấu hành vi phạm pháp.
Đây là thủ đoạn đặc biệt tinh vi, thể hiện sự liều lĩnh và bất chấp hậu quả của các đối tượng. Vụ án Nguyễn Thị Thu giả chết tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham và sự coi thường pháp luật của một bộ phận người dân.
Thực tế cho thấy không có kịch bản gian dối nào là hoàn hảo. Thời gian qua, nhiều vụ việc tự gây hại cho bản thân, làm giả hồ sơ, giấy tờ để trục lợi bảo hiểm đều lần lượt bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định mọi hành vi gian lận, dù được che đậy tinh vi đến đâu, cũng sớm muộn bị bóc trần và các đối tượng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết về mặt pháp lý của vụ việc, tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đã được quy định rõ tại Điều 213 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với các khung hình phạt nghiêm khắc.
Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng, phạm tội có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù.
Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi tổ chức tang lễ giả còn là việc làm đáng lên án về mặt đạo đức, lừa dối tình cảm, sự chia sẻ với nỗi đau mất mát của cộng đồng; xâm phạm nghiêm trọng những giá trị thiêng liêng của “nghĩa tử là nghĩa tận”, đi ngược lại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Từ vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra những kẽ hở trong quy trình xác nhận khai tử tại địa phương, cũng như công tác thẩm định, chi trả của các doanh nghiệp bảo hiểm cần được siết chặt, chấn chỉnh kịp thời.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm và tự do của bản thân.
"Mọi hành vi trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm xói mòn tính nhân văn của loại hình dịch vụ này. Tiền bạc từ những hành động bất chính sớm muộn cũng bị bại lộ và cái kết cuối cùng luôn là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật", Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.
Kịch bản giả chết 5 năm để trục lợi bảo hiểm
Năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sinh sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập tại tỉnh Thanh Hóa.
Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (3 hợp đồng của Công ty Prudential, 1 hợp đồng của Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng).
Năm 2020, Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, cộng với tâm lý bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó “thay tên đổi số”, cắt đứt hoàn toàn quá khứ.
Thu bàn bạc với mẹ ruột để thực hiện kế hoạch giả chết. Ban đầu, bà Thập phản đối quyết liệt nhưng buộc phải đồng ý sau khi Thu đe dọa sẽ tự tử thật nếu không được chấp thuận.
Đầu tháng 6-2020, Hai mẹ con dựng kịch bản chi tiết, thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) để hỗ trợ tổ chức tang lễ nhằm qua mặt dư luận và cơ quan chức năng.
Sau đó, Thu uống thuốc ngủ, tự gây thương tích nhẹ ở mặt và mũi, nằm bất động trên giường. Gia đình thông báo Thu chết do “đột tử”, tiến hành khâm liệm và tổ chức tang lễ nhanh chóng, kín kẽ, chỉ một số người trong “kịch bản” biết sự thật.
Khoảng nửa đêm ngày 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà thầy cúng rồi tiếp tục vào Đồng Nai làm ăn. Trong khi đó tại quê nhà, đám tang và việc chôn cất vẫn diễn ra như thật.
Sau đó, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho Nguyễn Thị Thu, với nguyên nhân chết là “đột tử”. Từ thời điểm này, Thu chính thức bị xem là người đã chết trong hồ sơ quản lý dân cư.
Bà Thập sau đó liên hệ các công ty bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ chi trả. Cơ quan điều tra xác định 3 hợp đồng Prudential chi trả 682 triệu đồng và 1 hợp đồng Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.
Do không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch của Thu đều thực hiện qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển vòng cho Thu sử dụng để đầu tư bất động sản và các lĩnh vực khác.
Cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay về địa phương, đến UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Thu khai từng có ý định tự tử, nhưng do nếu chết thật sẽ không được chi trả bảo hiểm nên đã chọn cách giả chết để “bỏ đi làm lại cuộc đời”.