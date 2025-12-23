Cảnh báo của Công an tỉnh Thanh Hóa từ màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm 23/12/2025 11:59

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định mọi hành vi gian lận, dù được che đậy tinh vi đến đâu, cũng sớm muộn bị bóc trần và các đối tượng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.

Sáng 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi).

Hai bị can bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản giả chết suốt gần 5 năm để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm là 1,2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hành vi phạm tội của các đối tượng được tính toán kỹ lưỡng, từ việc dàn dựng hiện trường giả, lợi dụng sự tin tưởng của chính quyền địa phương và bà con lối xóm, đến việc sử dụng yếu tố tâm linh để che giấu hành vi phạm pháp.

Đây là thủ đoạn đặc biệt tinh vi, thể hiện sự liều lĩnh và bất chấp hậu quả của các đối tượng. Vụ án Nguyễn Thị Thu giả chết tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham và sự coi thường pháp luật của một bộ phận người dân.

Thực tế cho thấy không có kịch bản gian dối nào là hoàn hảo. Thời gian qua, nhiều vụ việc tự gây hại cho bản thân, làm giả hồ sơ, giấy tờ để trục lợi bảo hiểm đều lần lượt bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Nguyễn Thị Thu và mẹ là Trần Thị Thập khai nhận hành vi giả chết để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Đ. HỢP

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết về mặt pháp lý của vụ việc, tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đã được quy định rõ tại Điều 213 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với các khung hình phạt nghiêm khắc.

Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng, phạm tội có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc. Ảnh: Đ. HỢP

Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi tổ chức tang lễ giả còn là việc làm đáng lên án về mặt đạo đức, lừa dối tình cảm, sự chia sẻ với nỗi đau mất mát của cộng đồng; xâm phạm nghiêm trọng những giá trị thiêng liêng của “nghĩa tử là nghĩa tận”, đi ngược lại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra những kẽ hở trong quy trình xác nhận khai tử tại địa phương, cũng như công tác thẩm định, chi trả của các doanh nghiệp bảo hiểm cần được siết chặt, chấn chỉnh kịp thời.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm và tự do của bản thân.

Nguyễn Thị Thu giả chết suốt 5 năm, khi trở về quê bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Đ. HỢP

"Mọi hành vi trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm xói mòn tính nhân văn của loại hình dịch vụ này. Tiền bạc từ những hành động bất chính sớm muộn cũng bị bại lộ và cái kết cuối cùng luôn là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật", Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.