Chợ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, thiêu rụi nhiều ki ốt 23/12/2025 10:24

(PLO)- Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi, các hộ dân xung quanh hoảng hốt sơ tán.

Video: Chợ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, thiêu rụi nhiều ki ốt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 23-12, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng gồm Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội.