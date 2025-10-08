Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng 08/10/2025 15:47

(PLO)- Nhấn mạnh miền núi phải chủ động chống lũ chứ không phải sống chung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi.

Sáng 8-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại tại tuyến phố Kim Đồng, phố đi bộ ven sông Bằng, khu vực Chợ Xanh thuộc phường Thục Phán.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6 đến ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 120-200 mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 là 3,29 m.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức sơ tán, di dời 254 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, ở tổ dân phố Hợp Giang 1 (phường Thục Phán) bị ngập hoàn toàn do mưa lũ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Đặc biệt quán triệt việc vận hành các đập thủy điện khẩn cấp hạ thấp mực nước các hồ chứa đến mực nước chết trước 12h ngày 6-10 để bảo đảm phòng lũ trong vận hành xả lũ.

Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông;... thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỷ đồng.

Trong cuộc họp nhanh với Phó Thủ tướng ngay trên phố Kim Đồng, khi nước vừa rút bớt, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lũ lần này là trận thiên tai lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Mưa lớn, ngập lụt diễn ra liên tiếp hai đợt trong một tuần, gây cộng hưởng, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Do tình huống thiên tai cực đoan và diễn biến quá nhanh, địa phương còn bị động về phương tiện cứu hộ, thiếu xuồng, cano chuyên dụng, trong khi nước dâng rất nhanh, khiến việc sơ tán ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, tỉnh Cao Bằng kiến nghị Trung ương bổ sung phương tiện cứu hộ phù hợp, đặc biệt là xuồng cao su đáy nhôm, máy nhỏ gọn, dễ cơ động qua các vật cản như hàng rào, cây tre, đường hẹp.

Phó Thủ tướng họp nhanh với lãnh đạo địa phương trên phố Kim Đồng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Lãnh đạo địa phương cũng nhìn nhận còn hạn chế trong phối hợp chỉ đạo, thông tin bị gián đoạn, nhiều đầu mối khiến một số nơi bị chồng chéo, nơi khác lại thiếu lực lượng.

Do đó, cần có cơ quan chuyên trách điều phối cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của tỉnh Cao Bằng. Song Phó Thủ tướng, nhấn mạnh, tình huống mưa lũ cực đoan lặp lại nhiều lần cho thấy cần xem xét lại phương thức ứng phó, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống.

Cuộc họp diễn ra tại lều dã chiến dựng trên phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi; đồng thời sớm nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như nâng cao hệ thống kè, đê bảo vệ khu dân cư, nhằm ứng phó với lũ lịch sử có thể tái diễn.

“Miền núi không thể sống chung với lũ, mà phải chủ động chống lũ”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh thống kê cụ thể thiệt hại của người dân, hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành xem xét hỗ trợ vật tư, phương tiện và sớm đánh giá tổng thiệt hại để trình Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Cao Bằng.