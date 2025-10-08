Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh 08/10/2025 11:43

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỉ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8-10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trận mưa ngập lịch sử ở Thái Nguyên. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó: Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mưa lớn hậu bão số 11 đã dẫn đến trận ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên. Dự báo, ngập lụt tại tỉnh này có thể kéo dài 3-4 ngày. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2-10 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể, hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025,.

Trong đó, Tuyên Quang 200 tỉ đồng, Cao Bằng 195 tỉ đồng, Lạng Sơn 20 tỉ đồng, Lào Cai 200 tỉ đồng, Thái Nguyên 20 tỉ đồng, Phú Thọ 20 tỉ đồng, Sơn La 200 tỉ đồng, Lai Châu 24 tỉ đồng, Điện Biên 90 tỉ đồng, Ninh Bình 20 tỉ đồng, Thanh Hóa 200 tỉ đồng, Nghệ An 500 tỉ đồng, Hà Tĩnh 500 tỉ đồng, Quảng Trị 200 tỉ đồng, Huế 135 tỉ đồng.