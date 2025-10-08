Ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên: '22 năm chưa từng thấy mưa lũ khủng khiếp thế này' 08/10/2025 10:32

(PLO)- Mưa lớn hậu bão số 11 đã dẫn đến trận ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên. Dự báo, ngập lụt tại tỉnh này có thể kéo dài 3-4 ngày.

Trận ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên xảy ra khi mưa lớn kéo dài khiến nước sông Cầu dâng cao nhanh. Từ khoảng 2-3 giờ sáng ngày 8-10, mực nước tại trạm cầu Gia Bảy duy trì ở mức 29,89 - 29,90 m, cao hơn đỉnh lũ trong trận lụt hậu bão Yagi năm 2024 tới 1,09 m (năm 2024 đạt 28,81 m).

VIDEO: Toàn cảnh ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên.

Người dân quanh khu vực cầu Gia Bảy phản ánh trên các diễn đàn mạng xã hội rằng nước lũ dâng xấp xỉ gầm cầu, nhiều nhà cao tầng cũng bị ngập tới gần 1 m. Một số người cho biết đây là trận lũ chưa từng thấy trong hàng chục năm qua.

Tình trạng mất điện, mất sóng điện thoại khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ địa phương đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, cứu trợ xuyên đêm tại các khu vực bị cô lập.

Anh Bùi Tùng, một thành viên đội cứu hộ tại Thái Nguyên, chia sẻ: “3 giờ sáng anh em tôi vẫn miệt mài, vừa kịp ứng cứu được một gia đình có 3 người, trong đó có bác cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam. Căn nhà cấp 4 ngập tới gác xép, mọi người đều run rẩy giữa dòng nước.”

Nhiều người dân bày tỏ lo lắng khi mưa lũ diễn biến quá nhanh và bất thường. “22 năm ở Thái Nguyên, chưa bao giờ thấy mưa lũ khủng khiếp như thế này. Cầu mong sau đêm nay Thái Nguyên vẫn bình an”, tài khoản Nguyễn Hoàn viết.

Một số hình ảnh tại TP Thái Nguyên:

Ngập lụt phạm vi rộng tại TP Thái Nguyên. Ảnh: Thái Nguyên News

Nước lũ toàn thành phố. Ảnh: Thái Nguyên News

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập hết tầng 1, đang dần chạm tầng 2 các ngôi nhà. Ảnh: CTV

Toàn TP Thái Nguyên ngập trong nước. Ảnh: CTV

Hàng loạt xe ô tô ngập nước. Ảnh: Thái Nguyên News

Ảnh: Thái Nguyên News

Ảnh: Thái Nguyên News

Ảnh: Thái Nguyên

Lực lượng cứu hộ ứng cứu tại Thái Nguyên. Ảnh: Thái Nguyên