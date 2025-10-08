Lũ lịch sử ở Thái Nguyên gây ngập nặng, khẩn trương cứu hộ 08/10/2025 09:01

(PLO)- Đến rạng sáng 8-10, lũ trên sông Cầu đạt đỉnh 29,9 m, cao hơn đỉnh lũ năm 2024 hơn 1 m khiến TP Thái Nguyên ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện, mất sóng, lực lượng cứu hộ nỗ lực ứng cứu xuyên đêm.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, lũ sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên trong đêm 7-10 dâng cao, đến 2-3 giờ sáng 8-10 mực nước sông Cầu tại trạm cầu Gia Bảy duy trì ở mức 29,89 - 29,90 m.

Nhiều người dân tại khu vực cầu Gia Bảy thông báo qua các trang cộng đồng Facebook rằng nước lũ lên xấp xỉ với gầm cầu Gia Bảy.

Nhiều khu vực tại Thái Nguyên ngập nặng đến sáng 8-10. Ảnh: KHẮC LÊ DUY

Đến 4 giờ sáng 8-10, lũ đạt đỉnh và ở mức cao hơn đỉnh lũ trong trận lụt hậu bão Yagi năm 2024 là 1,09 m (năm 2024 đỉnh lũ sông Cầu ở cầu Gia Bảy là 28,81 m).

Lũ dâng cao, cộng mưa nhỏ rải rác trong đêm khiến cả TP Thái Nguyên - nằm dọc lưu vực sông Cầu ngập trắng xoá nước. Đường quốc lộ và nhiều khu vực, phố, xóm trong TP bị chia cắt, cô lập. Điện mất, sóng điện thoại mất khiến công tác tổ chức cứu hộ của lực lượng chức năng, tổ chức xuyên đêm ở nhiều khu vực gặp khó khăn.

Anh THN, nhà tại khu vực Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên (phường Hoàng Văn Thụ), khu vực vốn có địa thế cao và không bị ảnh hưởng bởi trận lũ năm 2024 thì năm nay cũng bị ngập. 11 giờ đêm 7-10 nước mới cách thềm nhà 10 cm, đến 6 giờ sáng nay 8-10, nước đã ngập vào trong nhà 40 cm.

Do được cơ quan chức năng thông báo sớm nên gia đình anh THN cùng những người dân trong xóm đã chủ động đem xe cộ, đồ đạc đi gửi, kê lên chỗ cao hơn, đồng thời chủ động về thực phẩm, đồ khô và nước uống đề phòng diễn biến lũ kéo dài.

“Nhà tôi thì không sao vì ở địa phận cao hơn nhưng nhà em gái tôi tại khu vực Đồng Bẩm (chân cầu Bến Tượng) thì nước ngập hết tầng 1. Ngập cao hơn trận lũ bão Yagi năm ngoái cả mét nước. Khu vực này giống như bán đảo nhô ra giữa những đoạn uốn lượn của sông Cầu nên nước lũ chảy rất xiết. Khu vực đó bị cắt điện hơn 1 ngày rồi, điện thoại không gọi được, gia đình chúng tôi rất lo lắng” - anh N chia sẻ.

Nhà dân ngập sâu tại đường Minh Cầu, Thái Nguyên. Ảnh: CTV

Trao đổi với PLO, anh Hoàng Dũng, một người dân sống tại phường Quan Triều - tỉnh Thái Nguyên, cho biết sau đợt ngập nặng lần này, gia đình anh thiệt hại ít nhất 5 tỉ đồng bởi toàn bộ hàng hóa, máy móc, thiết bị điện tử mà gia đình anh kinh doanh đều đang chìm trong nước.

Tại khu vực nhà anh sinh sống, mưa to và nước bắt đầu ngập nặng từ đêm 6-10 và đến giờ chưa có dấu hiệu rút xuống. Toàn bộ cuộc sống gia đình giờ tập trung trên tầng 2, những nhà chỉ có 1 tầng đang phải sang ở nhờ hàng xóm.

Do lũ lên nhanh, dữ dội nên tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng ứng cứu, di dời các hộ dân đến nơi an toàn từ sớm và cứu hộ xuyên đêm với những trường hợp bị cô lập. Tuy nhiên do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với lũ lụt.