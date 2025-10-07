Công an Bắc Ninh cứu gia đình 5 người thoát khỏi nước lũ 07/10/2025 11:11

(PLO)- Cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Ninh vừa kịp thời cứu gia đình 5 người bị nước lũ bao vây và đưa đến nơi an toàn.

Sáng 7-10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Đồng Kỳ kịp thời cứu gia đình 5 người ngụ tại thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ bị nước lũ cô lập và đưa đến nơi an toàn.

Video: Công an Bắc Ninh cứu gia đình 5 người thoát khỏi nước lũ

Do mưa lớn, khu vực thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ bị ngập sâu. Khoảng 5h20, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc gia đình anh Vũ Đức Thọ (42 tuổi) bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Gia đình anh có 5 người, gồm vợ chồng anh Thọ, bà Lê Thị Ký (76 tuổi, mẹ anh Thọ) cùng hai con là Vũ Trà My (15 tuổi) và Vũ Đức Việt (10 tuổi). Gia đình anh Thọ chưa kịp di dời đến nơi an toàn thì bị cô lập bởi nước lũ.

Lực lượng chức năng đưa gia đình anh Thọ đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và Công an địa phương triển khai phương án cứu người.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây thừng, cố định vào thân cây lớn để bảo đảm an toàn, sau đó tiếp cận và đưa được 5 người trong gia đình anh Thọ đến vị trí an toàn.