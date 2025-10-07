Mưa lớn không ngớt nhiều giờ, Thái Nguyên ngập nặng nhiều nơi 07/10/2025 10:36

(PLO)- Theo phản ánh của người dân tỉnh Thái Nguyên với PLO, trời bắt đầu mưa to từ khoảng 9h tối qua cho đến tận 10h sáng nay. Nước dâng cao khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập nặng.

Sáng 7-10, Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cho biết trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 6-10 đến 7h ngày 7-10), tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. Ảnh: NGỌC TRUNG

Điển hình, điểm Hóa Thượng (xã Đồng Hỷ) ghi nhận lượng mưa gần 440mm, Song Cau (Đồng Hỷ) 317mm; Dân Tiến 316mm; Cây Thị, Nam Hòa (xã Nam Hòa) trên 330mm; Đồng Quang (phường Phan Đình Phùng) 364mm...

Theo Báo Thái Nguyên, lúc 6 giờ sáng, mực nước sông Cầu tại các trạm thủy văn đều ở mức cao. Cụ thể, tại trạm Bắc Kạn, mực nước đo được là 132,18m, cao hơn báo động I là 0,18m, đã đạt đỉnh và đang đứng.

Tại trạm Thác Giềng, mực nước ở mức 100,18m, cao hơn báo động III là 1,68m, đã đạt đỉnh và đang có xu thế xuống chậm.

Trong khi đó, tại trạm Chợ Mới, mực nước ở mức 56,78m, cao hơn báo động I là 0,78m, lũ đang lên nhanh.

Trên tỉnh lộ 258 đoạn qua xã Nà Phặc xảy ra tình trạng sạt ở ta-luy dương. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo phản ánh của người dân thành phố Thái Nguyên với PLO, trời bắt đầu mưa to từ khoảng 9h tối qua cho đến tận 10h sáng nay mưa vẫn nặng hạt. Nước dâng cao khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập nặng.

Hiện tại, Thái Nguyên đang tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối. Vì vậy, địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo kịp thời cho người dân tại khu vực có nguy cơ cao; chủ động di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại tổ 1, xã Trại Cau, nhiều hộ dân bị cô lập. Lực lượng chức năng đang huy động xuồng máy để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trong 6 giờ tới, Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo mưa sẽ tiếp tục tiếp diễn, với lượng mưa tích lũy 30-60mm, cục bộ trên 80mm.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường/xã tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và hệ thống đê điều.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống, chỗ ở, thiếu quần áo; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lũ trên sông Cầu dâng cao, lên nhanh. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo Công điện của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thái Nguyên cũng sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.