Tổng thống V. Putin: 'Tôi coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết' 25/02/2026 16:33

(PLO)- Tổng thống V. Putin khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết và mong sớm được đón Tổng Bí thư thăm Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga để thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24-2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống V. Putin.

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc hội kiến ở Điện Kremlin. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống V. Putin hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn đại biểu sang thông báo kết quả Đại hội Đảng XIV. Tổng thống Nga một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau đại hội.

Ông Putin khẳng định việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân. Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển vững mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin. Thông điệp nhấn mạnh Đại hội XIV đã tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các đột phá chiến lược đối với tương lai dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung. Việc làm sâu sắc quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga không chỉ phục vụ lợi ích mỗi nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hai nước thời gian qua đã phát triển năng động, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tại hội kiến, Tổng thống V. Putin một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: BNG.

Trên cơ sở thông điệp của Tổng Bí thư, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học – công nghệ và giao thông – vận tải.

Tổng thống V. Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Ông khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư thăm Nga.

Tổng thống Nga sẵn sàng duy trì tiếp xúc thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược. Ông mong muốn hai bên nâng cao chất lượng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự và mở rộng sang điện hạt nhân, khoa học - công nghệ...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống V. Putin. Tổng thống V. Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.