Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 04/02/2026 15:21

(PLO)- Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và tình hình các chính đảng trên thế giới.

Ngày 4-2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc để thông báo kết quả Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: BNG.

Tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Lưu Hải Tinh khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ Đại hội đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ.

Bày tỏ vui mừng khi thông báo kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Lưu Hải Tinh chúc mừng thành công của Đại hội XIV. Ông tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm".

Đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt - Trung đang phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc. Hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: BNG.

Hai bên thống nhất thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược, phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá mới trong các lĩnh vực thế mạnh. Trọng tâm là phát triển cân bằng hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam.

Đồng chí đề nghị thúc đẩy doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ. Đồng thời ưu tiên kết nối đường sắt, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.