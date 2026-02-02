Thủ tướng Chính phủ tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba 02/02/2026 22:31

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình.

Ngày 2-2-2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của Đặc phái viên Cuba diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của Đặc phái viên Cuba. Ảnh: VGP

Thay mặt Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla trân trọng chuyển thông điệp chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Cuba và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, bày tỏ tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên Cuba thống nhất cho rằng hợp tác kinh tế – thương mại cần có bước chuyển mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm gần 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng vật tư, máy móc nông nghiệp, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực.

Hai bên cũng nhất trí phát triển năng lượng mặt trời là hướng đi phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.

Đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới để cung ứng cho thị trường hai nước và xuất khẩu.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba và các cơ chế hợp tác cấp bộ, ngành; thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực trên tinh thần “cùng đồng hành, cùng phát triển”.

Hai bên nhất trí phát triển năng lượng mặt trời là hướng đi phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba. Ảnh: VGP

Chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt do các lệnh bao vây, cấm vận và thiên tai, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình; tin tưởng Cuba sẽ vượt qua thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Đặc phái viên Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Hai bên trao đổi về tình hình mỗi nước, các biện pháp tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba, cũng như phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai Bộ trưởng thống nhất phát huy vai trò nòng cốt của Bộ Ngoại giao hai nước trong tham mưu, đôn đốc triển khai các cơ chế hợp tác; thúc đẩy các dự án trọng điểm về lương thực, năng lượng và dược phẩm đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba.