TP.HCM ứng dụng AI, Big Data, GIS... để giải quyết ùn tắc, ngập nước 24/02/2026 17:02

(PLO)- TP.HCM sẽ số hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng Big Data, AI, IoT, GIS phục vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số để giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP.HCM năm 2026.

Phủ sóng 5G cho 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, sân bay...

Trong năm 2026, TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Becamex tại phường Bình Dương, TP.HCM về đề án xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ (KHCN) – Bắc TP.HCM vào tháng 12-2025. Ảnh: LÊ ÁNH

Đồng thời, nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn TP.HCM; hình thành trung tâm an ninh mạng cấp Thành phố.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền số, hướng tới chính quyền số toàn diện; phát triển mạnh KHCN và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Kế hoạch cũng xác định rõ tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; nâng cao số lượng và chất lượng doanh nghiệp khoa học- công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP; từng bước hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu- phát triển và trung tâm dữ liệu của TP.HCM.

Số hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng AI, GIS phục vụ cải cách hành chính

Về những nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai trong năm 2026, TP.HCM tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; xóa bỏ mọi rào cản cản trở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới, chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài.

TP.HCM sẽ đề xuất cơ chế mua sắm công riêng biệt cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên tốc độ, sự phù hợp công nghệ và cơ chế chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ điểm nghẽn mua sắm công hiện tại; triển khai thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Song song đó, TP.HCM tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả. Xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, làm tiền đề vật lý cho sự phát triển của các mô hình AI phức tạp, hạ tầng viễn thông 5G, 6G, IoT, khu công nghiệp khoa học, công nghệ và Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Nghiên cứu triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp, thí điểm các khu vực thử nghiệm (sandbox) cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị; triển khai bản sao số và Trung tâm Điều hành thông minh, tích hợp cụm cảng hình thành “Siêu cảng số” vận hành bằng Big Data và AI thúc đẩy logistics xanh.

TP.HCM cũng sẽ số hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng Big Data, AI, IoT, Blockchain, GIS phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số...

TP.HCM thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, mỗi lĩnh vực cần xác định một chuyên gia đầu ngành (đóng vai trò như kiến trúc sư trưởng) để tham mưu, giúp lãnh đạo giải quyết các vấn đề chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực đó.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TP.HCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “Thành phố văn minh - không ma túy”.

Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: NHƯ NGỌC

TP.HCM cũng sẽ triển khai đề án "kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam bộ” hình thành hệ thống liên kết thị trường khoa học công nghệ, ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức thiết trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Đồng thời, triển khai các dự án, chương trình liên quan đến các công nghệ chiến lược cần áp dụng mô hình ba nhà, huy động các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong nước, quốc tế tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển.