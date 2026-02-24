Ứng cử viên ĐBQH và Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp xúc cử tri tại Vùng 2 Hải quân 24/02/2026 18:20

(PLO)- Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 4 và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri tại Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn).

Chiều 24-2, tại Vùng 2 Hải quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn, TP.HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, Nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 xã Long Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 11 của HĐND Thành phố khóa XI.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, Nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Vùng 2 Hải quân. Ảnh: VĐNT

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 11 gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM, đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; bà Lê Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; ThS.BS Trần Bá Lân, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2. Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Long Sơn và Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành xã Long Sơn cùng hơn 100 cử tri của các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2, Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1 tham gia bầu cử sớm.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: VĐNT

Tại hội nghị, các cử tri được nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, Nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nghe từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, phương hướng công tác và những nội dung trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.

Các ứng viên đại biểu cũng thể hiện tinh thần cam kết sẽ gần gũi, gắn bó với cử tri, với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ứng trung thực với Quốc hội và HĐND khi được cử tri tín nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: VĐNT

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM ứng cử ĐBQH Khóa XVI trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: VĐNT

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri trong đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị các ứng cử viên làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những quyết sách và chủ trương lớn về đảm bảo an ninh quốc gia và những quyết sách trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Bên cạnh đó là trao đổi về trách nhiệm của đại biểu trong việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời phản ánh, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đơn vị đóng quân.

Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 phát biểu về chương trình hành động của các ứng viên. Ảnh: VĐNT

Theo kế hoạch, sáng 26/2/2026, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức Lễ khai mạc bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, Nhiệm kỳ 2026 - cho các nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tổ chức bầu cử sớm tại bến và tổ chức 2 tàu chuyên trách đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án cụ thể cho từng đơn vị, không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.