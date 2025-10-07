Hà Nội mưa to, các điểm đã và sắp ngập lụt 07/10/2025 07:57

(PLO)- Lúc 5 giờ 20 phút sáng, nhiều nơi tại Hà Nội mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiều tuyến đường ngập nặng.

Sáng sớm nay, 7-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có thông tin cảnh báo về tình hình mưa, ngập úng trên khu vực TP Hà Nội.

Theo Trung tâm, lúc 5 giờ 20 phút sáng, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến đầu giờ sáng nay đã ngập nặng và kẹt cứng. Ảnh: NGỌC LINH

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Từ đêm qua đến sáng nay, Hà Nội có mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Trong ảnh: Tuyến đường bị ngập ở khu vực Hà Đông lúc 6 giờ sáng 7-10. Ảnh: AN HIỀN

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Hà Nội:

Phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung.

Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng.

Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện.

Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công.

Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…