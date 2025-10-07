Nhiều nơi ở Hà Nội ngập nặng do mưa lớn lúc sáng sớm 07/10/2025 08:03

(PLO)- Mưa lớn lúc sáng sớm ở Hà Nội gây ngập nặng tại nhiều vị trí, một số phương tiện chết máy giữa đường, giao thông ùn tắc...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 5 giờ 20 sáng nay, 7-10, tại Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 40-80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm,…

Video: Hà Nội ngập nặng do mưa lớn lúc sáng sớm

Dự báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Theo ghi nhận tại một số tuyến đường ở Hà Nội đã ở trong tình trạng ngập sâu, giao thông ách tắc như: Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông ngập tới bô xe máy.

Tại một số tuyến đường khác như: Linh Đàm, Keangnam, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, dọc đường Láng Hạ và Thái Hà, Đàm Quang Trung đoạn AEON MALL, Long Biên, Bến xe Mỹ Đình ngập, Đại lộ Thăng Long rẽ ra Khuất Duy Tiến cũng ở trong tình trạng ngập.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã có thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Một số hình ảnh Hà Nội ngập nặng sáng 7-10:

Khu vực đoạn qua Aeon Mall Long Biên ngập nặng. Đến khoảng 7 giờ, tình trạng ngập đã được cải thiện, các phương tiện có thể di chuyển được.

Cũng tại khu vực này, các lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng phương tiện, tiêu thoát nước, đặt cảnh báo ở các điểm ngập sâu.

Nước bao vây các biệt thự tại Khu đô thị mới Trung Văn, đường Tố Hữu.

Tại khu vực đường Trần Hữu Dực, Mỹ Đình.

Khu vực ngã tư đường Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến ngập sâu các hướng.

Khu vực phường Phú Lương.

Mưa lớn đầu giờ sáng gây ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.