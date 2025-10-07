Nhiều nơi ở Hà Nội ngập nặng do mưa lớn lúc sáng sớm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 5 giờ 20 sáng nay, 7-10, tại Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 40-80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm,…
Dự báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Theo ghi nhận tại một số tuyến đường ở Hà Nội đã ở trong tình trạng ngập sâu, giao thông ách tắc như: Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông ngập tới bô xe máy.
Tại một số tuyến đường khác như: Linh Đàm, Keangnam, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, dọc đường Láng Hạ và Thái Hà, Đàm Quang Trung đoạn AEON MALL, Long Biên, Bến xe Mỹ Đình ngập, Đại lộ Thăng Long rẽ ra Khuất Duy Tiến cũng ở trong tình trạng ngập.
Hiện nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã có thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Một số hình ảnh Hà Nội ngập nặng sáng 7-10:
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội, gồm tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai.
Các tuyến Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện.
Tuyến đường Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng..
Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…