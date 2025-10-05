Video điểm ngập lụt, nơi Chủ tịch xã làm nhiệm vụ bị tai nạn tử vong 05/10/2025 13:34

(PLO)- Người đi đường đã quay lại video điểm ngập lụt trên quốc lộ 27, nơi Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ và bị tai nạn.

Ngày 5-10, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… vẫn túc trực, lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.



Ông Toàn là người vừa bị tai nạn, tử vong khi làm nhiệm vụ giúp dân đi qua điểm ngập lụt được an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chia buồn, động viên gia quyến ông Toàn. Ảnh: N.V

Theo tìm hiểu của PLO, quốc lộ 27, đoạn qua xã Đray Bhăng thường xuyên bị ngập khi mưa lũ, gây ùn tắc giao thông, khiến người đi đường gặp nguy hiểm.

Thời gian qua, khi nước lũ đổ về, đã có nhiều ô tô lọt xuống mương thoát nước, nhiều xe chết máy… Việc phải di chuyển trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng khi trời mưa thực sự là một cực hình với người đi đường.

Chị Lê Thị Thu Hiền (ngụ phường Buôn Ma Thuột) cho biết hôm 3-10, chị lái ô tô hướng từ xã Đray Bhăng về Buôn Ma Thuột.

Khi đến quốc lộ 27, đoạn trước cổng trường THPT Y Jút (xã Đray Bhăng), chị Hiền gặp điểm ngập lụt nên không dám di chuyển qua.

Video điểm ngập lụt nghiêm trọng trên quốc lộ 27, nơi ông Toàn gặp nạn

Theo chị Hiền, thời điểm đó, nước ngập sâu và khỏa lấp hết mặt đường. Vì vậy, giữa đường có nhiều người phải xuống dắt xe máy đi qua điểm ngập lụt, nhiều ô tô khác trên đường phải di chuyển thật chậm để tránh bắn nước lên người khác.

Phát hiện chị Hiền gặp khó khăn, lực lượng chức năng xã Đray Bhăng đã đến, hướng dẫn, dẫn đường để chị di chuyển. Nhờ vậy, chị Hiền đã vượt qua điểm ngập lụt an toàn.

Nhiều người dân phải dắt xe máy di chuyển qua điểm ngập lụt trên quốc lộ. Ảnh: N.D

“Vượt qua điểm ngập lụt, tôi dừng xe lại cảm ơn các anh vì đêm mưa vất vả để giúp dân. Không ngờ, chỉ ít phút sau, tôi nghe tin có người trong tổ công tác bị tai nạn. Sau này, tôi mới biết người bị nạn là anh Toàn - Chủ tịch xã, thực sự rất đau xót”, chị Hiền nói.

Một lãnh đạo UBND xã Đray Bhăng nói, quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã có một số điểm thường bị ngập nặng khi có mưa to.

Hôm 3-10, trời mưa to. Vì vậy, nước đổ về gây ngập lụt, khỏa lấp mặt đường và mương thoát nước tại quốc lộ 27, đoạn trước cổng trường THPT Y Jút, khiến người đi đường dễ gặp nguy hiểm.

Nắm được tình hình trên, tổ công tác của UBND xã Đray Bhăng (gồm cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã) cùng đến hỗ trợ, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển qua điểm ngập lụt.

“Không may, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã đã gặp nạn, tử vong. Hiện chúng tôi đã gửi hồ sơ, đề nghị tỉnh công nhận anh Toàn là liệt sĩ”, lãnh đạo này nói.

Một xe chết máy vì quốc lộ 27 ngập, người dân phải dắt bộ. Ảnh tư liệu.

Đối với việc xử lý các điểm thường xuyên bị ngập lụt trên quốc lộ 27 nói trên, lãnh đạo này nói trước đây đã có kiến nghị để các cấp xem xét, sớm có dự án cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước.