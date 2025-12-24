Chiếm đất rừng sản xuất trái phép, 4 hộ dân bị phạt hơn 148 triệu đồng 24/12/2025 15:48

(PLO)- Các hộ dân lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất rừng sản xuất tại xã Măng Đen vừa bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc khắc phục hậu quả.

Ngày 24-12, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân chiếm đất rừng sản xuất trái phép trên địa bàn.

Tổng số tiền xử phạt và buộc khắc phục hậu quả là hơn 148 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử phạt gồm ông Từ Tấn P, ông A Đ, ông Lò Văn T và ông A X. Những cá nhân này có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất tại tiểu khu 474, thuộc các thôn Vi Ring và Kon Tu Ma, xã Măng Đen.

Cụ thể, ông Từ Tấn P bị xử phạt hơn 40,5 triệu đồng do chiếm 4.040 m2 đất rừng sản xuất tại thôn Vi Ring. Ông A Đ bị xử phạt hơn 40 triệu đồng do chiếm 3.600 m2 đất rừng sản xuất tại thôn Kon Tu Ma. Ông A X bị xử phạt hơn 40,5 triệu đồng do chiếm 3.700 m2 đất rừng sản xuất tại thôn Vi Ring.

Riêng ông Lò Văn T bị xử phạt hơn 27,5 triệu đồng do chiếm đất rừng sản xuất và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép với diện tích 660 m2 tại thôn Vi Ring.

Ngoài phạt tiền, các cá nhân vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp và khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Theo UBND xã Măng Đen, việc xử lý nghiêm nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ đất rừng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.