Kẻ trộm hơn 130 triệu đồng bị bắt sau 2 giờ công an nhận tin báo 24/12/2025 16:14

(PLO)- Chỉ hai giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã truy xét, bắt giữ kẻ trộm có bốn tiền án, đang mang theo hơn 130 triệu đồng vừa lấy cắp.

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Nguyễn Quang Hòa (34 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 15 giờ ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo vụ trộm tài sản tại nhà bà NTT (58 tuổi, ngụ xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng). Hình dáng và phương tiện của thủ phạm đã được camera ghi lại.

Nguyễn Quang Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tiên Phước truy xét theo hướng tẩu thoát của kẻ gian. Đến 17 giờ cùng ngày, tại chợ Tiên Thọ (xã Tiên Phước), công an phát hiện Hòa đang ngồi trên xe máy có đặc điểm giống hình ảnh camera.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện trong túi quần Hòa có 3,9 triệu đồng. Lúc này, trong bao ni lông đen trên xe máy của ông NNH cạnh đó có một áo da đen, bên trong chứa 130,5 triệu đồng và một hộp nhựa có hai khâu kim loại màu vàng. Ông H cho biết số tài sản này do Hòa nhờ mang về đưa cho vợ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hòa khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng 8 giờ 30 ngày 23-12, Hòa đến quán cà phê trên quốc lộ 40B, xã Tiên Phước. Lợi dụng sơ hở của chủ quán, Hòa vào nhà lục tìm, lấy trộm tiền và vàng.

Kết quả test nhanh cho thấy Hòa dương tính với heroin và ma túy đá. Người này từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản với phương thức đột nhập.