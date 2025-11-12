1 thanh niên ở Đà Nẵng ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại 12/11/2025 19:53

(PLO)- Một thanh niên ở Đà Nẵng đe doạ, ép thiếu niên 13 tuổi đột nhập hai tiệm điện thoại trộm cắp, mang tài đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12-11, Công an xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, đã bắt tạm giam bị can Trần Phạm Phú Quang (19 tuổi, ngụ thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Quang ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại lấy tiền tiêu xài. Ảnh: CA

Theo điều tra, trước đó, Quang đã đe dọa, ép buộc một thiếu niên 13 tuổi, trú cùng địa phương thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, vào ngày 2-9, Quang hướng dẫn thiếu niên này đột nhập một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Núi Thành, trộm hai chiếc điện thoại đưa cho mình. Quang đem hai chiếc điện thoại trộm được đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Đến rạng sáng 3-9, cả hai tiếp tục thực hiện hành vi tương tự tại một tiệm điện thoại khác, lấy thêm hai điện thoại đem đi cầm.

Sau đó, cả hai chia nhau số tiền từ việc cầm điện thoại trộm cắp tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.