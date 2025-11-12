Mất nhà sau sạt lở, người dân tay trắng gây dựng lại cuộc sống 12/11/2025 08:15

(PLO)- Sau sạt lở, người dân xã miền núi Phước Thành, TP Đà Nẵng chồng chất khó khăn, loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu trong hành trình tái thiết cuộc sống.

Xã Phước Thành là một trong những “điểm nóng” sạt lở đất của TP Đà Nẵng. Đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn xã xảy ra hàng chục vụ sạt lở lớn nhỏ, gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, nhà ở…

Mất nhà sau sạt lở, người dân chật vật gây dựng lại cuộc sống. Clip: Thanh Nhật



Trong trận sạt lở chiều 2-11, sáu hộ dân tại thôn 1, xã Phước Thành may mắn giữ thoát nạn nhờ chủ động di dời từ trước. Tuy nhiên, toàn bộ sáu căn nhà đã bị hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp, không thể khắc phục.

Mất căn nhà vừa mới xây được một tháng

Ghi nhận của PV, khu vực sáu căn nhà bị vùi lấp vẫn ngổn ngang. Mái tôn bị xé toạc, tường gạch vỡ vụn, gỗ và vật liệu xây dựng lẫn trong lớp bùn đất nhão nhoẹt. Tại vị trí này xuất hiện một khe dẫn nước mới từ sườn núi đổ xuống, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.

Căn nhà của ông Phong vừa mới xây gần một tháng đã bị sạt lở vùi lấp. Ảnh: Thanh Nhật

Sau trận sạt lở kinh hoàng, ông Hồ Văn Phong (46 tuổi, người Giẻ Triêng, thôn 1, xã Phước Thành) trở thành người vô gia cư. Những ngày qua, gia đình bốn người phải tá túc nhà người thân.

Chưa hết bàng hoàng, ông kể chiều 2-11, sau ba tiếng nổ “ầm, ầm, ầm”, đất đá từ trên núi đổ xuống, tràn qua đường, vùi lấp sáu căn nhà. Từ nhà người thân, ông bất lực nhìn căn nhà mình đổ sập.

“Sạt lở xảy ra ban ngày, bà con đã kịp di dời nên không thiệt hại về người. Riêng anh Bường (hàng xóm – PV) quay lại dọn dẹp nên bị vùi lấp, may mắn được cứu. Nhưng toàn bộ tài sản, sáu căn nhà đều hư hại, không thể khôi phục”, ông Phong rầu rĩ nói.

Xã Phước Thành chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Cách đây vài tháng, vợ chồng ông Phong vay 70 triệu đồng dựng căn nhà nhỏ. Chưa kịp ấm chỗ, thiên tai ập đến cuốn sạch.

Các cấu kiện trong ngôi nhà không còn tận dụng được. Ảnh: Thanh Nhật

“Vừa ở chưa đầy một tháng thì mất nhà, giờ gia đình phải ở nhờ nhà người em”, ông Phong ngậm ngùi, tiếc nuối căn nhà vừa xây.

Mất nhà, nợ nần chồng chất, trong khi công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi khiến tương lai thêm mờ mịt.

“Tiền lãi thì còn có thể đi làm thuê để trả, còn tiền gốc thì thật sự không biết xoay đâu ra”, ông Phong lo lắng.

Sống cạnh đống đổ nát của sáu căn nhà, ông Hồ Văn Bơm (48 tuổi, ngụ thôn 1) cho biết dù nhà mình không bị ảnh hưởng, ông vẫn nơm nớp lo sợ.

“Mong nhà nước quan tâm, sớm bố trí tái định cư ở nơi an toàn để bà con yên tâm sinh sống”, ông Bơm nói.

Ông Hồ Văn Bơm sợ hãi, dù ngôi nhà của ông không bị vùi lấp. Ảnh: Thanh Nhật

Khó khăn tìm chỗ làm nhà

Dù thoát được lưỡi hái tử thần, nhóm sáu hộ dân lại phải đối diện với thực tại khó khăn chồng chất. Tài sản quý giá nhất là những căn nhà nhỏ không còn, họ trở thành những người vô gia cư, sống nương nhờ người thân.

Ông Alăng Ngọc, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Thành cho hay, khu vực người dân sinh sống có dấu hiệu sạt lở nên trước mỗi đợt mưa bão, xã chủ động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo ông Ngọc, xã Phước Thành dù diện tích rộng, nhưng chủ yếu địa hình núi cao, vực thẳm nên công tác bố trí tái định cư cho người dân gặp nhiều khó khăn. Việc bố trí tái định cư lẻ tẻ cho từng hộ sẽ phá vỡ quy hoạch, thiếu sự kết nối.

Vết sạt lở kéo dài từ trên núi xuống, băng qua đường trước khi vùi lấp nhà người dân. Ảnh: Thanh Nhật

“Qua rà soát, toàn xã có hơn 100 hộ có nhu cầu bức thiết về tái định cư để đảm bảo an toàn trước thiên tai. Xã đã chọn được một vài điểm có thể bố trí, tuy nhiên nguồn lực quá lớn, ngoài khả năng ngân sách của xã”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc thông tin thêm, mỗi đợt mưa kéo dài, địa phương tổ chức vận động di dời bà con rời khỏi nhà đến nơi an toàn. Hết đợt này qua đợt khác, cuộc sống người dân đảo lộn.

“Người dân mong mỏi làm sao có nơi ở an toàn, đến mùa mưa không phải nơm nớp lo sợ. Mong thành phố sớm quan tâm, khẩn cấp đầu tư nguồn vốn làm mặt bằng để bố trí tái định cư cho bà con”, ông Ngọc nói.

Ông Hồ Văn Phức, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành cũng chia sẻ, sau trận sạt lở vừa qua, các hộ dân dường như trắng tay. Có hộ vừa được nhà nước hỗ trợ xây nhà theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát nay cũng mất sạch.

Hàng ngàn mét khối đất sạt xuống san phẳng khu dân cư. Ảnh: Thanh Nhật

Trước tình huống cấp bách, xã bố trí người dân ở tạm tại điểm sinh hoạt chung của thôn. Tuy nhiên, người dân có nguyện vọng ở cùng người thân để tiện sinh hoạt.