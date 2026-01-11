VKSND tỉnh Tây Ninh mang 'Tết sớm' về với bà con xã Long Hựu 11/01/2026 07:55

(PLO)- VKSND tỉnh Tây Ninh phối hợp nhiều đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, chăm lo sức khỏe người dân khó khăn tại xã Long Hựu.

Ngày 10-1, VKSND tỉnh Tây Ninh phối hợp Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Chợ Rẫy, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trúc Minh tổ chức chương trình an sinh xã hội tại xã Long Hựu.

Chương trình gồm các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Y, bác sĩ khám và tư vấn bệnh cho người dân trên địa bàn xã Long Hựu. Ảnh: VKS

Tại chương trình, người dân được các y, bác sĩ trực tiếp khám tổng quát với nhiều nội dung thiết thực như đo huyết áp, thăm khám sàng lọc, siêu âm, điện tim… Qua đó, người dân nắm bắt được tình trạng sức khỏe hiện tại, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Ban tổ chức cùng lãnh đạo địa phương tại buổi khám bệnh, trao tặng quà. Ảnh: VKS

Song song với công tác khám chữa bệnh, đội ngũ y tế còn hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Đồng thời, các bác sĩ tư vấn cách chủ động phòng ngừa các bệnh thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Lãnh đạo xã Long Hựu tặng hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Ảnh: VKS

Chương trình cũng thực hiện khám tầm soát các bệnh mạn tính, qua đó phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ bệnh nặng để tư vấn hướng điều trị phù hợp. Việc sàng lọc ngay tại địa phương giúp người dân giảm bớt chi phí, thời gian đi lại và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe.

Đoàn trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hựu

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, đoàn công tác đã trao 300 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hựu. Những phần quà mang ý nghĩa động viên, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo ban tổ chức, tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 250 triệu đồng. Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.