Quân y Việt Nam - Campuchia khám, cấp thuốc miễn phí người dân vùng biên Tây Ninh 06/11/2025 18:58

Ngày 6-11, tại xã Long Thuận (tỉnh Tây Ninh), lực lượng quân y Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra trước thềm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai.

Gần 800 người già, người khó khăn, trẻ em và gia đình chính sách ở xã Long Thuận đến khám chữa bệnh. Ảnh: HUỲNH DU

Trong chương trình, gần 800 người dân xã Long Thuận được các y, bác sĩ Việt Nam và Campuchia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Hoạt động do Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Quân y 175 và lực lượng quân y Campuchia thực hiện.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh cho người dân xã Long Thuận. Ảnh: HUỲNH DU

Thiếu tướng Trần Công Trường - Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt NNn, cho biết: “Chương trình lần này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của Quân đội hai nước nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương hai bên biên giới. Đây cũng là dịp để lực lượng quân y hai nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.

Người dân xã Long Thuận được chụp X quang, khám bệnh về tim mạch, lao phổi...

Trao đổi với PLO, Đại tá, BS Nguyễn Xuân Thành, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đoàn khám phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, lao phổi... Các bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn người dân khám chuyên khoa để được điều trị kịp thời, đồng thời cấp thuốc và hướng dẫn phòng bệnh.

Ngoài ra, lực lượng quân y còn chia sẻ các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện vùng biên.

Bà Nguyễn Thị Đẹp được các bác sĩ khám chữa bệnh. Ảnh: HUỲNH DU

Bà Trần Thị Đẹp (57 tuổi, ấp Long Châu, xã Long Thuận) xúc động nói: “Tôi bị đau khớp gối, hôm nay được bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí, tôi và bà con rất mừng. Nhờ chương trình này, người nghèo như chúng tôi có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Người dân rất vui mừng khi được cấp thuốc miễn phí chữa bệnh. Ảnh: HUỲNH DU

Hoạt động không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, củng cố lòng tin và tăng cường hợp tác giữa lực lượng quốc phòng, chính quyền và nhân dân hai nước, hướng đến xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.