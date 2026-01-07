Bộ Y tế yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo về lô sữa nghi chứa độc tố 07/01/2026 17:17

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị rà soát đối với các lô sữa bột cho trẻ sơ sinh Beba và Alfamino, được bán tại thị trường Đức, do nghi nhiễm độc tố.

Ngày 7-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) liên quan đến sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục ghi nhận thông tin từ phương tiện truyền thông vào ngày 6-1-2026 về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại thị trường Đức.

Nguyên nhân của đợt thu hồi này là do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có khả năng gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Bộ Y tế đề nghị rà soát đối với các lô sữa bột cho trẻ sơ sinh Beba và Alfamino do nghi nhiễm độc tố. (Ảnh minh hoạ)

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát và xử lý kịp thời.

Đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Cục đề nghị nhanh chóng thực hiện việc rà soát quá trình đăng ký bản công bố và tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Cạnh đó, doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể về số lượng hàng hóa, bao gồm số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán ra thị trường và số lượng còn tồn kho, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm này trong trường hợp có nhập khẩu vào Việt Nam; báo cáo về Cục trước ngày 10-1.

Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục An toàn thực phẩm đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn để phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Các đơn vị cần phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối để yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa bột Beba và Alfamino nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Ngoài ra, các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng cần được gỡ bỏ và những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định nếu có.