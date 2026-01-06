Từ 1-1-2026, người dân đi khám bệnh chỉ cần mở VNeID 06/01/2026 18:03

(PLO)- Từ 1-1-2026, khi dữ liệu sổ sức khỏe điện tử đã được liên thông trên VNeID, người dân đi khám chữa bệnh không cần xuất trình sổ giấy.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Có giá trị pháp lý tương đương bản giấy

Theo đó, dữ liệu trong sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VNeID thì đủ điều kiện khai thác, sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không được yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản giấy nếu đã có đầy đủ thông tin trên VNeID.

Mục tiêu của việc công bố và khai thác dữ liệu là thay thế, cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính thông qua sử dụng dữ liệu tương ứng đã có trên ứng dụng VNeID.

Bộ Y tế yêu cầu việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo đảm nguyên tắc bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và các quy định liên quan.

Đồng thời, các đơn vị phải tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và nguyên tắc, quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Người dân thanh toán qua app khi thăm khám bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

4 nhóm thông tin được chia sẻ trên sổ sức khỏe điện tử VNeID

Nội dung các trường thông tin được chia sẻ gồm các nhóm sau:

Nhóm thông tin hành chính: Họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp; số định danh cá nhân hoặc số CCCD, số điện thoại; mã số thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn thẻ; địa chỉ cư trú chi tiết; họ tên, quan hệ, số định danh cá nhân và số điện thoại của người đại diện hợp pháp nếu có.

Nhóm thông tin tiền sử: Tiền sử dị ứng với các nội dung về loại dị ứng, dị nguyên, biểu hiện, thời gian ghi nhận; tiền sử bệnh tật với thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán khi ra viện; tiền sử tiêm chủng với loại vaccine, kháng nguyên, số mũi tiêm, nơi tiêm, ngày tiêm.

Nhóm thông tin từng đợt khám chữa bệnh: Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, thời gian đến khám, nhập viện, ra viện; hình thức khám, lý do đến khám, tình trạng ra viện, kết quả điều trị, chẩn đoán khi ra viện; các chỉ số theo dõi lâm sàng như nhóm máu, chiều cao, cân nặng; kết quả cận lâm sàng gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; thuốc đã sử dụng với tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều dùng, cách dùng; các phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện với mô tả và thời gian thực hiện.

Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng, tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị, phương pháp điều trị đã thực hiện, hướng điều trị tiếp theo, đơn thuốc, lời dặn, lịch tái khám và thông tin bác sĩ điều trị nếu có.

Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp được quyền truy cập và tải về bản ghi chi tiết của từng đợt khám chữa bệnh dưới định dạng tập tin PDF thông qua ứng dụng VNeID. Việc truy xuất thông tin này nhằm bảo đảm quyền được biết, được cung cấp và được chỉnh sửa thông tin theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm liên thông dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử VNeID của tất cả người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế kể từ ngày 1-1-2026 để làm căn cứ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Theo TS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thủ tục hành chính.

Quyết định xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

"Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong thể chế hóa nguyên tắc dùng dữ liệu thay giấy tờ trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc", ông Đức nhấn mạnh.